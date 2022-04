Poesía para volver al mundo que nos quitó la pandemia

La poesía es una de las herramientas que nos pueden ayudar a salir y a vincularnos de nuevo con el mundo afectivo, con el mundo de las emociones, asegura la poeta y traductora María Baranda (Ciudad de México, 1962), y puede convertirse en la herramienta más eficaz para retornar al mundo que nos quitó la pandemia, “es urgente, estamos renaciendo como sociedad, como comunidad rozamos la muerte, estuvimos de cara a la muerte, muchos llenos de pánico, de miedo y con el dolor de la pérdida”.

Con esa herramienta poderosa que es la poesía, la autora de Los memoriosos, obra con la que obtuvo en 1995 el Premio Nacional de Poesía Efraín Huerta, abrirá esa caja de utensilios para vincular los mundos afectivos de quienes quieran sumarse al ciclo de charlas que ofrecerá bajo el título: “Poesía: Primeras Letras”, desde la Casa Estudio Cien Años de Soledad. Son seis pláticas dirigidas a todo público, en especial a los docentes, bibliotecarios, mediadores y a los padres de familia.

“Es un ciclo muy meditado, nos llevó varios meses lograrlo, es un ciclo dinámico, va a ser a través de la lectura de poemas, de análisis, de los comentarios, de las charlas que se puedan generar a través de cada uno de los poemas; está pensado en etapas distintas, son seis sesiones. La primera es una sesión general de qué es el fenómeno poético, qué es un poema y qué es la poesía, cómo se llega ahí y qué hacemos una vez que llegamos ahí”, asegura la poeta, quien parte de la convicción de que en la pandemia todos los niños se quedaron en las casas perdiendo amigos, escuelas, el mundo que conocían y el posible.

“Vamos a establecer un diálogo entre poemas, entre poetas, porque los poetas también dialogan de poema en poema y por supuesto con el público asistente, les haremos muchas preguntas a los poemas, ¿cómo se gestó?, ¿quién es la persona que está detrás escribiendo?, ¿qué sentía?, ¿en qué estaba pensando?, de ahí el carácter también lúdico de las rutas de lectura que pienso establecer”, afirma la también narradora.

El ciclo tendrá lugar del sábado 7 de mayo al 11 de junio, de 11 a 14 horas, y se transmitirá por redes sociales de manera abierta y gratuita, como parte de la labor de la Fundación para las Letras Mexicanas, a través de la Casa Estudio Cien años de soledad, con la Universidad Veracruzana y la Universidad Autónoma de Nuevo León.

Tendiendo puentes

María Baranda lleva más de dos décadas trabajando con mediadores de lectura para construir los puentes que pongan al lector en contacto con la poesía y al hacerlo ha aprendido a compartir. “Yo trabajo mucho con ellos y siempre es la misma pregunta: ¿cómo acerco la poesía y por qué es tan complicada?, pero no es complicada; a mí me ha tocado leerles a los niños que viven en el reino de la poesía y para ellos es facilísimo entrar en el poema”.

Su método es generarles muchas preguntas porque si algo sabe es que siempre pasa que nos desviamos como lectores o nos alejamos de la poesía, aun cuando nacemos con poesía, “hay una parte muy popular que son los cantos y juegos, las rimas, las adivinanzas, los arrullos que, claro, no llegan a ser todavía poemas porque no contienen este carácter metafórico, pero son el sedimento y la base para que más tarde lleguemos a recibir un poema en nuestra vida”.

Ante la pregunta de ¿qué pasa y qué hace que nos distanciemos? María responde que nos aleja el miedo. “Los primeros acercamientos en general en nuestra vida fueron con los cantos y juegos, fueron a través de los poemas que recitábamos, que nos leían, pero pasó que entró el miedo adulto, entró el ‘no entiendo’, aunque la realidad es que a la poesía se le entiende. Entonces lo importante es movernos de ese lugar donde el pensamiento es rígido y entender que el poema es un lugar lúdico, un sitio al que se llega; y una vez que uno entiende eso, ya podemos desplegar preguntas, juegos, imágenes, podemos decir lo que imaginamos con un poema”.

Para Baranda, 2021 fue un año de logros e internacionalización, pues le publicaron dos libros en inglés, The Complete Poems of San JUan de la Cruz y The New World Writen, una selección de poemas con más de 270 páginas que la convirtió en la primera poeta mujer en entrar a la colección de la Universidad de Yale; así como la traducción al italiano de su libro Teoría delle Bambine y remató con la publicción de Cañón de lobos editado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ella asegura que la poesía tiene la virtud de llenar a los lectores de preguntas, y “llenarte” de preguntas es muy importante. “El hecho de que te estés generando sobre todo esas preguntas ontológicas de quién soy y a qué vine, eso es lo más básico y lo más importante que podemos tener para el desarrollo del espíritu y del pensamiento humano. Sin el otro extremo de lo terrorífico, que es indagar en nosotros, no se puede dar la felicidad”.

La ganadora del Premio Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil 2019 y Embajadora de la Literatura Infantil y Juvenil de la FILIJ 2017 dice que el ciclo concluirá con qué leer para jóvenes, “cuando nuestro cuerpo está a todo lo que da en esa combustión interna y sólo nos interesa la vida o la muerte, el amor o el desamor, y ahí la poesía es central”.

