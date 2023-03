Poco avance en obras de conexión en Chapultepec

La falta de avance y el análisis detallado de las principales obras de Chapultepec, Naturaleza y Cultura, a nueve meses del plazo prometido para su entrega, han sido analizados por EL UNIVERSAL: de la nueva Cineteca Nacional y el Panteón Civil de Dolores al Pabellón Escénico, la Calzada Flotante y el Parque Aztlán. En el plan inicial, conformado por 41 proyectos, hay ciertas obras que pueden considerarse secundarias o de menor dimensión que las enlistadas; dos de ellas están en la Primera y Segunda Sección (las obras de la Calzada Molino de Rey y Entorno Casa del Maíz y Cultura Alimentaria, y del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental, respectivamente); en la Primera Sección quedó además un proyecto que se frenó en septiembre pasado, en medio de un conflicto legal: el Pabellón Contemporáneo Mexicano.

Cuando se entreguen las obras de la Calzada Molino del Rey, los peatones se encontrarán con una encrucijada, marcada por la Glorieta de la Lealtad, una escultura de acero de 4.5 metros de altura que representa al águila que devora la serpiente, el Escudo Nacional, y el punto donde coinciden la salida del Complejo Cultural Los Pinos con la Calzada Chivatito y la recién inaugurada Calzada Flotante.Al llegar por la entrada principal de Los Pinos, por ejemplo, al norte de Metro Constituyentes, hay previamente un camino de quizá 50 árboles muertos que rodean por la izquierda los amplios senderos de concreto; paralelos a la tienda de regalos del Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (Fonart) están los trabajos de Molino del Rey. En el borde entre el concreto y el área natural, hay un espacio con hojas de milpa abandonadas y adoquines; los trabajadores no saben o no recuerdan qué hacen esas hojas allí. Hay grandes piezas rojas de acero que apenas están siendo cortadas, un foso que cimentará una glorieta techada y tres fosos/ cubos más, a espaldas de la escultura del Escudo Nacional, cuyo fin será la alimentación de lámparas; a la derecha, donde desemboca una pendiente de unos 20 metros, la ampliación de Molino del Rey parece más avanzada, aunque quedan tabiques apilados. Los trabajadores no saben cuándo se entregará la obra.

Para el integrante del movimiento vecinal Frente Ciudadano por la Defensa y Mejora del Bosque de Chapultepec, Víctor Juárez —quien ha protestado por la tala de árboles implicada en el megaproyecto y que a través del amparo 577/2022, interpuesto junto a Leticia Juárez, logró la ya suspensión del Pabellón Contemporáneo Mexicano—, más allá de si se entregará en tiempo y forma la obra de Molino del Rey, afirma que el problema de la glorieta tiene que ver con su poca practicidad para los peatones: “Es muy pesada la salida de la Primera Sección que llega hasta acá. La gente va a seguir caminando por Chivatito porque, después de recorrer el Zoológico, estará cansada como para recorrer una pendiente tan larga”.

El presupuesto de la obra, proyecto de la Secretaría de Cultura, es 115 millones de pesos (2020-2024), según el informe que en el último trimestre de 2022 rindió el ingeniero Rafael Obregón Viloria, director general del Sistema de Áreas de la Ciudad de México, a partir del plan maestro del proyecto Chapultepec, ante el juez en el proceso legal del amparo interpuesto por el Frente Ciudadano.

“Antes de construir glorietas y calzadas se debió rescatar integralmente lo que ya había. Debería ser más bosque que obra urbana”, dice Juárez.



La obra, inaugurada el 19 de enero, ya presenta desperfectos, como un poste bajo de concreto que fue derribado. Además, la señalética sigue sin ser la adecuada: cartulinas naranja con flechas. Fotos: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL



En la Segunda Sección, rumbo al Museo de Historia Natural, continúa, hay fuentes, como la Cósmica o de las ninfas, que sí fueron rehabilitadas, y eso hay que reconocerlo. Sobre la vía, los letreros indican que el vestíbulo del Museo está cerrado por remodelación. Grandes tablones de madera con los que el área fue bardeada impiden ver el avance de las obras; en los pocos centímetros que deja el espacio entre un tablón y otro se distingue el material arrumbado y el cascajo, señales de poco avance. Aseguran los trabajadores que los tablones fueron puestos “para que no se salga la tierra” y que lo que se construirá allí es una cafetería.

Al Frente Ciudadano le interesa saber en qué consiste la remodelación del Museo de Historia Natural que, además, “es un sitio icónico. No hay ninguna información disponible, no sabemos si se va a modificar algo o si es un mantenimiento integral”.

Las tareas rumbo al Museo de Historia Natural parecen paradas. Hay cascajo, áreas delimitadas con tablones y material de construcción arrumbado. Fotos: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

En el documento que rindió Obregón Viloria se indica que el presupuesto de estas obras supera los 222 millones de pesos y que su dependencia asignada es la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México, aunque hace aproximadamente año y medio la Secretaría de Obras y Servicios (SOBSE) capitalina hizo algunos trabajos en el Museo. Algunos medios de comunicación reportaron recientemente que el Museo ya había sido remodelado, pero las fotos demuestran lo contrario. Hace una semana también se hizo pública la asignación de 765 millones 870 mil pesos a la Sedema para una serie de obras entre las que se incluyen el Zoológico y el propio Museo de Historia Natural.

La entrega total del Proyecto Chapultepec a fines de año es una promesa que hizo la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, en la rueda de prensa del 24 de enero; ahora faltan nueve meses para que se cumpla dicho lapso.

De vuelta a la Primera Sección, sobre Reforma, se ubicaría un proyecto que fue frenado: el Pabellón Contemporáneo Mexicano. “El rechazo a hacer el Pabellón en el jardín público fue defender al espacio que le pertenece a los ciudadanos del aprovechamiento de particulares”.

Hasta hoy, el amparo 577, que marca la suspensión definitiva del Pabellón sobre el inmueble donde se ubica el orquideario, está vigente. Juárez cuenta que el proceso desembocó en un colegiado y que hubo un alegato en el que se indicó que ya no habría recursos para el Pabellón, cuyo presupuesto señalado era de 490 millones de pesos.

“Esto lo indicó Obregón Viloria en su informe, pero no dio ningún documento oficial que garantice que la cancelación del proyecto se cumplirá de forma estricta”. En otras palabras, es la declaración no sustentada ante un juez, explica el activista.

El Frente se presentó ante los magistrados para pedir certeza de que el Pabellón no será realizado. “Ese proyecto es el corazón de lo que quería Gabriel Orozco, su moneda de cambio era un museo pagado con presupuesto federal. Es lo único con lo que hemos logrado obtener justicia por parte del gobierno federal. Estamos a la espera de lo que diga el colegiado, no nos confiamos, ojalá mantenga la suspensión definitiva. Hubiéramos preferido que esos 490 millones se destinaran a mejorar el jardín público. El orquideario necesita muchos cuidados”.

Sobre el destino que tendrán los presupuestos, qué obras se entregarán, cómo se desglosan y cuándo finalizarán los trabajos de Molino del Rey y del Museo de Historia Natural se preguntó a la Secretaría de Cultura, la SOBSE y la Sedema), pero al cierre de edición no hubo respuesta.

Destrozos, a mes y medio

Si bien la Calzada Flotante fue inaugurada el 19 de enero, uno de los postes bajos de concreto que delimita el camino de los ciclistas, justo en el punto que une la salida de Chivatito con Molino del Rey, está destrozado. Además, la señalética sigue sin ser la adecuada (dos cartulinas naranja en las que un par de flechas indican el camino para bicicletas) y el tránsito, al interior del sendero, es peligroso para peatones y ciclistas. En febrero pasado, el arquitecto Alejandro Rivadeneyra advirtió de la alta probabilidad de que sucedan accidentes en esa zona en que ciclistas y peatones comparten espacio.

