PILARES, de algo a nada...

Con el año nuevo y la ya conocida precariedad en el sector cultural, el gobierno de la Ciudad de México lanzó su convocatoria para la beca PILARES, la cual, como ya le informamos en varias ocasiones, mantiene a sus talleristas y profesores sin prestaciones laborales, con salarios que rozan el mínimo y sin ningún tipo de seguridad en caso de accidentes. Sin embargo, dada la sistemática falta de empleo que inunda nuestro país, casa del pueblo austero y feliz, muchos jóvenes artistas ven en este programa una oportunidad para ganarse la vida y ejercer sus vocaciones. Y aunque el año arranca y todo parece ir viento en popa, talleristas han informado en redes sociales que ya no se les permitió renovar su permanencia en el programa. ¿La razón? Lo investigaremos, pero parece ser que algunos se quejaron de los acarreos forzados en eventos locales y federales y, claro, ya sabemos que alzar la voz en este gobierno tiene consecuencias. Por otro lado, la Secretaría de Cultura local también lanzó su convocatoria para formar parte de los Talleres de Artes y Oficios para el bienestar, programa social que brinda apoyo a los PILARES, Red de FAROS y a otros programas culturales de la 4T capitalina, sin embargo, la convocatoria no especifica la remuneración. ¿Será que las autoridades esperan, dada la falta de recursos, que estos artistas y profesores trabajen gratis? Ojalá que no. La sistemática falta de dinero se siente en todos los rincones de la cultura.

