Peligran miembros del SNI por falta de dinero

La evaluación de los investigadores que se postularon al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) es un caos. Luego de que el SNI impusiera a los evaluadores la orden de prelación por tercios (es decir, acomodar por orden de prioridad quién sí recibe estímulo y quién no, como plan de contingencia por si no alcanza el dinero para todos), la comunidad académica acusa que autoridades de Conacyt se lavan las manos y buscan que los evaluadores sean los verdugos de sus colegas. Esto llevó a los evaluadores a protestar en contra de la prelación aunque las quejas se dieron de forma discreta, porque nos cuentan que tuvieron que firmar una carta de confidencialidad que amenaza con expulsarlos del SNI si difunde información del proceso. Ante esas quejas, Conacyt cedió un poco para que se calmaran las aguas: que cada quien evalúe como quiera, al final, será el Consejo general del SNI quien aplicará la prelación en tercios. Sin embargo, esta supuesta solución crea otro problema: la falta de homologación en los criterios de evaluación de los investigadores. En fin, apenas tapan un agujero y surge otro. El caos reina dentro de Conacyt.

Más polémica en el Concurso Angélica Morales

Entre los desacuerdos que hubo en el X Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha uno no sucedió a la vista de todos: el retraso del inicio del concurso se debió a que los músicos no sabían si presentarse a tocar en traje tipo frac, como se acostumbra, o en jeans, a manera de protesta por no haber recibido los bonos de vestuario correspondientes a 2021 y 2022. Por otra parte, para sumar a la precarización de los artistas, a los concertistas de Bellas Artes les entregaron 15 mil pesos en vales para canjear en una conocida franquicia comercial. Pero, ¡oh sorpresa!, cuando quisieron hacer uso de ellos les respondieron con un "ahorita no, joven" porque aún no habían sido activados.