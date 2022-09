El poeta irlandés Paul Muldoon, ganador, entre otros premios, del Pullitzer en 2003 y del European Prize for Poetry en 2006, publicó recientemente "Elegías" (Trilce Ediciones, 2022), una selección de poemas, traducida y seleccionada por Pura López Colomé, que ambos presentaron el 2 de septiembre en el Hay Festival Querétaro.

“Una elegía es un poema que lamenta la muerte de alguien, su paso por esta vida". Escribí estos poemas a lo largo de los años. Como ya soy mayor, conozco a mucha gente que ha muerto: mis padres, gente cercana, mi hermana, novias, algunos de mis mejores amigos que fueron poetas”, dice Muldoon en entrevista y recalca que a él nunca se le habría ocurrido publicar una antología así: “Fue una idea de Pura López Colomé”.

Una de estas personas a las que él vio partir fue al escritor irlandés Seamus Heaney (Premio Nobel de Literatura 1995), maestro de Muldoon y a quien también tradujo López Colomé.

“Cuando él murió, en 2013, yo realicé una oración en su funeral. Aunque fui alumno de Heaney, busqué no parecerme a él y forjar mi propio estilo”. Y Muldoon precisa que, aunque sus influencias provienen de todos los rincones del mundo y de distintas épocas, le interesan, en particular, el poeta metafísico John Donne y escritores españoles como Federico García Lorca.

“Muchos de mis poemas parten de la conjunción entre dos ideas distintas para crear una nueva idea. Deben ser cosas muy alejadas una de la otra para obtener una metáfora interesante. Busco crear versos que describan algo familiar para el lector, pero que, al mismo tiempo, sea desconocido y le produzca extrañamiento. La oralidad me interesa, intento escribir canciones”.

A grandes rasgos le interesan —afirma— ciertos poemas de autores contemporáneos. “Los poemas y no los poetas en sí. Uno de los escritores que más me gustan en el presente es Shane McCrae”.

“This side is the othersde”

Muldoon cuenta que, en ocasiones, le dice a su esposa que ya se siente listo para partir. “He vivido una vida maravillosa. Hice mucho y me siento completamente listo para dar el siguiente paso, lo cual no significa que quiera morir mañana. Me gusta mucho pasar tiempo con mis hijos, son increíbles, sorprendentes, y quiero escucharlos un tiempo más”.

Al preguntarle sobre sus libros favoritos que abordan la muerte, el poeta recuerda How We Die: Reflections on Life's Final Chapter, de Sherwin B. Nuland, que ganó National Book Award para no ficción. “Describe lo que sucede con el corazón, el cerebro, el torrente sanguíneo al momento de morir. La experiencia de ir más allá de la muerte es un tema que ha sido explorado desde la antigüedad, por ejemplo, en los libros de los muertos”,

“Del otro lado de la vida todo va a seguir igual, yo estaré feliz de que mis átomos sigan creando algo más. Del otro lado está este lado (this side is the othersde)”, concluye.

