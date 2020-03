Pese a coronavirus, anuncian Feria del Libro de Coahuila

Italia y Oaxaca serán el país y el estado invitados a la Feria Internacional del Libro Coahuila, que se llevará a cabo del 24 de abril al 3 de mayo, anunció Ana Sofía García, secretaria de Cultura de Coahuila, quien agregó que el encuentro librero sigue en pie pese a la pandemia de coronavirus; sin embargo, dijo que en caso de complicarse el encuentro será pospuesto para agosto.

“Estamos atentos al tema del coronavirus. En pláticas con el gobernador Miguel Ángel Riquelme, (se dijo que) por el momento las actividades tanto deportivas y culturales no se han suspendido. La feria del libro lo que tiene es que no hay concentraciones masivas como en un concierto, la gente transita continuamente. Si en un momento dado no se pudiera llevar a cabo en abril, contemplamos que se hará en agosto”, dijo García.

A finales de febrero, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, confirmó el cuarto caso de Covid-19 en México y el primero en esa entidad. Se trataba de un mujer de 20 años que entre enero y febrero estuvo en Milán, Italia. Este caso fue recordado por la titular de Cultura, aunque dijo, esa persona “ya está en salud”.

Pese a que la mujer ya presenta mejorías, señaló Ana Sofía García, “eso no quiere decir que no estamos atentos, se están llevando a cabo todas las medidas preventivas”, además de que se han implementado protocolos de salud estatal: “El jueves de la siguiente semana habrá una reunión con el consejo estatal de salud estatal y se platicará mas sobre el tema”.

La Feria Internacional del Libro de Coahuila se llevará a cabo en el Centro Cultural de la Universidad Autónoma de Coahuila, en el municipio de Arteaga, donde se realizarán más de 250 actividades, entre conferencias, presentaciones editoriales y talleres.

La poeta canadiense Anne Carson vendrá por primera vez a México para ofrecer una conferencia magistral y para recibir el Premio Internacional de Poesía Manuel Acuña, en la categoría de Trayectoria, que se da en el marco del encuentro librero.

La titular de la Secretaría de Cultura de Coahuila señaló que Carson ya confirmó y que llegará al 1 de mayo y permanecerá en México cinco días.

Además de Anne Carson, en la Feria del Libro de Coahuila habrá otros 14 autores internacionales; 47 nacionales y 73 coahuilenses, entre los que se encuentran Rosa Montero, Enrique Serna, Julieta Fierro, Enzia Verduchi, José Gordon, Concepción Company, Benito Taibo y Fernando Rivera Calderón, por mencionar algunos.

Ana Sofía García también informó que la institución invitada a la Feria Internacional del Libro de Coahuila será la Academia Mexicana de la Lengua y que el eje temática será “Mujer, Literatura y Sociedad”.

Pese a la ausencia de representantes de los invitados Oaxaca e Italia, el anuncio de la feria lo hicieron Antonio Crestani, gerente general de la Academia Mexicana de la Lengua (AML); Alejandro Ramírez, de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexican (Caniem), y Salvador Álvarez, director de Cultura Escrita y de la Feria Internacional del Libro de Coahuila.

Antonio Crestani dijo que la AML tendrá presencia a través de actividades encabezadas por nueve académicos de la Academia, además presentarán cuatro novedades editoriales, entre ellas un libro sobre filosofía y literatura, de Mauricio Beuchot, y un libro sobre lenguas originarias, de Leopoldo Valiñas.

