El día que fusilaron a Felipe Ángeles

El 26 de noviembre de 1919, el exgeneral Felipe Ángeles suspiró por última vez antes que el fuego acabara con su vida. El militar, quien fue condenado a la pena capital dos días antes en el Teatro de los Héroes, murió fusilado en Chihuahua.

Fue una de las figuras más activas desde el inicio de la Revolución Mexicana en 1910, año en el que regresó a México de París con la encomienda de apoyar al presidente Francisco I. Madero en la pacificación del sur del país tras la promulgación del Plan de Ayala por parte de Emiliano Zapata.

Tras la muerte de Madero, el exgeneral se incorporó a la Revolución Constitucionalista bajo el mando de Venustiano Carranza, quien después lo forzó a regresar a Francia en calidad de exiliado. En sus últimos años de vida, Felipe Ángeles retornó para integrarse a la División del Norte de Francisco Villa, a quien acompañó en la lucha a pesar del triunfo del constitucionalismo que devino en su sentencia y su muerte.

Ayer a las seis de la mañana fue fusilado el exgeneral Ángeles

Personalmente dió a los soldados la orden de hacer fuego, habiendo demostrado serenidad

La ejecución se llevó a cabo en el cuartel del 21 batallón.

Desde las primeras horas de la mañana se esparció rápidamente en los centros de la metrópoli, la noticia de la ejecución del exgeneral Felipe Ángeles , llevada a cabo en la capital del Estado de Chihuahua a las seis de la mañana de ayer, en cumplimiento de la sentencia dictada por el Consejo de Guerra que juzgó el antiguo Director del Colegio Militar de Chapultepec, al Mayor Arce y al soldado Trillo en el Teatro de “Los Héroes”.

Aunque ya en el ánimo de todos estaba que el ex General Ángeles sería fusilado, a pesar de los esfuerzos hechos por sus familiares y amigos, intercediendo en favor del reo, cuando se tuvo noticia de que el fusilamiento se había efectuado, la sensación fue grande.

LOS INFORMES OFICIALES

Además de los informes recibidos en fuentes particulares, relacionados con el fusilamiento del exgeneral Ángeles, en los que se decía que el prisionero de Valle de Olivós demostró serenidad hasta el último momento, en la Secretaría de Guerra y Marina nos suministraron los siguientes telegramas que envió el general de división Manuel M. Diéguez:

“Chihuahua, Chi, noviembre — Permítame manifestarle que el Complejo de Guerra Extraordinario que se reunió para fallar en la causa instruida en contra del ex general federal Felipe Ángeles, Mayor Nestor Enciso y soldado Antonio Trillo pronunció anoche a las 11.15 pm la sentencia condenando al primero a la pena de muerte; al segundo a veinte años de prisión y al tercero a seis años ocho meses

—Afectuosamente— El General en Jefe — M. M. DIÉGUEZ”

El informe que daba cuenta de la ejecución dice: “Chihuahua, Chih, noviembre —General Oficial Mayor de Guerra y Marina— Número 733. —Permítame manifestarle que la sentencia de muerte pronunciada anoche por el Consejo de Guerra Extraordinario, en contra del ex general federal Felipe Ángeles se cumplimentó, siendo ejecutado a las seis de la mañana de hoy en el interior del cuartel del 21 regimiento de caballería . —Afectuosamente. —El General en Jefe —M.M. DIÉGUEZ”

LOS ÚLTIMOS MOMENTOS DEL AJUSTICIADO

Nuestro corresponsal en Chihuahua da cuenta de los últimos momentos del ex general y en su mensaje dice que se mantuvo tranquilo, habiendo ordenado personalmente su fusilamiento.

CHIHUAHUA, noviembre 26. —La tarde de ayer, y hasta las últimas horas que duró el Consejo de Guerra instruido en contra del ex general Felipe Ángeles, comisiones integradas por damas de la ciudad y por miembros de las colonias extranjeras, trataron de ver al general Diéguez, con el objeto de implorar gracia a favor del sentenciado. Las comisiones no tuvieron éxito, pues el general Diéguez se mantuvo inflexible.

De igual manera los defensores del reo se dirigieron telegráficamente a la Suprema Corte de Justicia, solicitando amparo, pero el alto tribunal contestó que, debían dirigirse al Juez de Distrito de Ciudad Juárez. Como el Consejo no recibió ninguna orden de la Justicia Federal, no se suspendieron los procedimientos, hasta dictarse la sentencia y efectuarse la ejecución. El hermano del ex general Ángeles también se dirigió al defensor, licenciado López Hermosa Hermosa, desde la capital de Hidalgo, excitándolo para que hiciera gestiones en favor de su hermano.



ORDENA SU FUSILAMIENTO

La ejecución se efectuó a las seis y media de la mañana en el patio interior del cuartel del 21 regimiento de caballería, que sirvió de cárcel a los acusados y a donde fueron conducidos al terminar el Consejo.

El ex general Ángeles permaneció parte de la noche hablando con algunas personas y con el padre Valencia. Después se acostó en un humilde lecho y allí permaneció, teniendo momentos de gran excitación nerviosa, por espacio de una hora, levantándose cuando escuchó el son de los clarines que tocaban diana. Por algunos momentos su razón flaqueó y pronunció frases incoherentes, notándose sumamente trastornado.

Cuando se le invitó a pasar en medio de las filas que lo condujeron al patíbulo, lo hizo ya serenamente. Ángeles se colocó en el sitio señalado en tanto que lo rodeaban tropas del 62 batallón y del tercer regimiento de ametralladoras. Terminados los preparativos, suplicó al jefe del cuadro que le permitiera ordenar su fusilamiento, a lo que accedió el militar. El ex general Ángeles, con voz firme, dió la voz de fuego e inmediatamente cayó sobre el costado izquierdo, dejando fuera una parte de los intestinos a consecuencia de un disparo. Como aún estuviera vivo, se ordenó que un sargento le aplicara el tiro de gracia.

Después desfilaron las tropas, y el cadáver del que fuera Director del Colegio Militar de Chapultepec, fue cubierto con un jergón que manos piadosas le arrojaron. No quiso el extinto aceptar ninguna prenda de ropa y marchó al patíbulo con mangas de camisa.

Después de efectuada la autopsia del cadáver, el licenciado Gómez Luna, que fungió como defensor, sacó el cuerpo del Hospital Militar, donde se encontraba, siendo conducido a la casa del señor Leonardo Villa, donde está tendido, esperándose que hoy por la tarde o mañana a primera hora su efectúe la inhumación.





El SEPELIO DEL EX GENERAL FELIPE ÁNGELES

Viernes 28 de noviembre de 1919

CHIHUAHUA. Nov 27— A las cinco de la tarde de ayer el cadáver del ex general Felipe Ángeles, que estuvo todo el día expuesto al público en la casa del señor M. Revilla ubicada en la calle de Morelos, a donde muchas personas enviaron ofrendas florales, fue conducido al Panteón de Dolores El cortejo fúnebre fue numeroso. Hasta el momento en que el féretro fue depositado en la fosa, estuvo presente una compacta multitud.

EL CORRESPONSAL. COMENTARIOS SOBRE EL FUSILAMIENTO DE ÁNGELES

De la oficina de EL UNIVERSAL en Nueva York.

NUEVA YORK , noviembre 27. — Todos los diarios de esta ciudad publicaron en sus ediciones de esta mañana, extensas notas relacionadas con el fusilamiento del ex general Felipe Ángeles. No hay uno solo de los periódicos neoyorquinos que no hable del extinto militar, llenando sus columnas con su biografía, y relatando hechos en que el ex general tomó parte durante el gobierno del señor Madero, y después durante la revolución constitucionalista.

Puede decirse que los adjetivos se han agotado al hablar del ex general Ángeles; unos periódicos le llaman valiente, organizador extraordinario, buen artillero, etc y otros hacen notar la forma tranquila en que recibió la muerte, disponiendo él su ejecución, y escogiendo un lugar junto a la pared ante la cual fue ejecutado.

