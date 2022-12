Patrimonio en riesgo por falta de vigilantes en museos del INBAL

Un cuadro de Francisco de Goya —prestado por el Museo Thyssen-Bornemisza (Madrid)—, esculturas de Ugo Rondinone, pinturas de Salvador Dalí y René Magritte —prestadas por el Museo Boijmans Van Beuningen (Países Bajos)—, así como valiosos lienzos de David Alfaro Siqueiros y José Clemente Orozco fueron algunas piezas que estuvieron expuestas, entre julio y diciembre, en las salas del Museo Nacional de Arte, Museo Tamayo, Museo del Palacio de Bellas Artes y Museo de Arte Carrillo Gil, integrantes de la Red de Museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), mientras se vivía una crisis de seguridad: de julio a octubre, el organismo del gobierno federal dejó de pagar a la empresa subcontratada SEICSA por los servicios de guardias de vigilancia.

Esta situación coincidió con el auge de protestas de activistas medioambientales que se han manifestado en recintos de Europa lanzando pasteles, pintura y poniendo pegamento sobre obras de arte, como La Gioconda, de Da Vinci, y La Primavera, de Botticelli, por ejemplo.

Mientras museos europeos y el Consejo Internacional de Museos (ICOM) debatían sobre cómo elevar sus medidas de seguridad ante este fenómeno, en México la empresa SEICSA informaba a sus empleados que no podía seguir amortiguando el adeudo del INBAL con su fondo de emergencia, por lo que no podría cubrir los salarios de octubre en adelante, informó a través de un comunicado interno (en poder de El UNIVERSAL) en noviembre.

Pero a unas horas de la publicación de este reportaje se pagó por completo a los vigilantes el mes de salario que se les adeudaba, después de casi dos meses y medio de espera.

Sin embargo, la falta de ingresos ya causó estragos. Numerosos empleados renunciaron en busca de un sueldo seguro, lo que propició un déficit de personal que ya interfiere en la operación de los museos; es el caso del Museo Tamayo. El pasado sábado, el artista Miguel Calderón denunció que las salas donde se exhibe su obra estaban cerradas y sin previo aviso. La razón fue que no había suficientes vigilantes.

En un recorrido realizado por este diario, se constató el cierre de algunas salas, como las de la exposición Generalización, de la artista Tania Pérez Córdova. Si bien un vigilante explicó que la razón eran los trabajos de remodelación, lo que significa un riesgo para los visitantes (la obra seguía en la sala sin protección alguna), otro guardia confirmó que se debía a la falta de personal. “Es una situación muy difícil que hizo que muchos compañeros se fueran. Antes éramos 18 y ahora sólo quedamos cinco”, comentó la persona entrevistada, quien agregó que el martes pasado por primera vez se sumaron policías para auxiliar en las labores de vigilancia. En el recorrido se observaron a cinco policías y sólo tres vigilantes de SEICSA.

Otro caso es el del Museo Nacional de San Carlos. Ahí, un guardia dijo que de 16 elementos, ya sólo son ocho y que personal de base del INBAL ha tenido que apoyar.

Los vigilantes entrevistados accedieron a hablar de forma confidencial o sólo con su nombre de pila, pues temen que haya represalias, porque SEICSA pidió al personal “no tomar actitudes que resulten no adecuadas y que puedan afectar al servicio, ya que existen sanciones por parte del INBAL si se presentan este tipo de situaciones y esto podría afectar los pagos de los adeudos”.

Los trabajadores explicaron que hay problemas más allá del adeudo. “La empresa sí es un poco mal trabajada, en cuestiones del Seguro nos dan de baja y alta”, dijo uno de los entrevistados.

Ricardo y Martha, ambos exempleados de SEICSA, denunciaron que durante el tiempo que trabajaron ahí, no les dieron vacaciones ni uniformes, aunque se contemplaba en el contrato.

También que la empresa cambia constantemente de Razón Social, por lo que no cotizaban en el Seguro y la paga no se realizaba a tiempo. “Es una empresa irregular, pero nos aguantamos por tener el trabajo”, dijo Ricardo.

Cuestionado sobre el tema, el INBAL no dio respuesta sobre el motivo del atraso del pago a la empresa SEICSA.

Pero el problema no sólo radica en que el INBAL no pudo cubrir en tiempo y forma el pago de un servicio fundamental como la vigilancia para los museos, sino que los trabajadores de SEICSA revelaron que nunca recibieron una capacitación apropiada en materia de cuidado en museos y arte. “Como tal no nos capacitan, va un capacitador y te hace unas preguntas”, dijo Ricardo.

“En sí, la capacitación no es laboriosa, te piden ser responsable y puntual, ir uniformado, presentable, zapatos boleados, uñas cortas (...). En el museo sólo te indican dónde te vas a parar y que los niños no toquen las obras”, contó Martha, quien agregó que entre sus tareas debía revisar la temperatura de los visitantes y asegurarse que los baños estuvieran limpios. Tres de los cuatro entrevistados señalaron que no tenían experiencia previa en el área de seguridad.

Al preguntar al INBAL sobre las labores para proteger las obras, ante la tendencia internacional de protestas en museos, el Instituto informó, a pesar de lo que declararon algunos vigilantes, que una de las “principales” tareas de la Coordinación General de Seguridad es “coordinar al personal de seguridad, el cual es capacitado de manera periódica”.

“No estamos protegidos”

Hilda Trujillo, directora general de Cultura de la alcaldía de Coyoacán y exdirectora de los museos Frida Kahlo y Diego Rivera Anahuacalli, dijo que las obras en México no cuentan con protección apropiada, como la colocación de placas de plástico, que en casos como el de los museos europeos han protegido de daños irreparables a las obras.

“Yo diría que no estamos protegidos, lamentablemente. En los últimos tiempos han surgido nuevos materiales de protección, pero el tema es que hoy o se privilegian las prisas políticas, que es el caso del INAH y el INBAL, o los museos y colecciones se manejan como si fueran empresas, donde se busca ahorrar para contingencias, en vez de invertir en protección”. Indicó que las cámaras son escasas en los recintos y que la vigilancia “es raquítica”.

Al respecto, el INBAL dijo que evalúa implementar la protección plástica en pinturas.

Consecuencias

¿Qué pasa si una persona daña una obra de arte? Luis Cacho, abogado especialista en derecho cultural, explicó que si la obra afectada pertenece a un museo del gobierno, se aplicaría el Código Penal Federal. En caso de que se trate de una obra exhibida en un museo privado, galería o colección, se aplicaría el Código Penal de la Ciudad de México. La persona que intente o dañe una obra de arte, podría ser multada o encarcelada hasta por 10 años.

En el caso de una obra de artista con declaratoria de Monumento Artístico hay una regulación específica, “es un delito previsto en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos. Ahí se denunciaría por daño a obra con declaratoria”, explicó. En ese caso, el castigo va de una multa hasta por el valor del daño causado o hasta 10 años de prisión.