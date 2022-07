¿Para cuándo la campaña “Mis derechos laborales no se tocan” en el INAH?

El 21 de mayo se publicó, desde la cuenta de Facebook oficial de Marcelo Ebrard, una foto del canciller con el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto. La imagen fue tomada después de la reunión del Gabinete de Seguridad de López Obrador y sirvió como anunció de que a México llegaron 2 mil piezas arqueológicas recuperadas a través del Consulado General de México en Barcelona.

¿Qué pasaría si además de presumir las devoluciones que se hacen de colecciones particulares extranjeras a México se atendieran cosas urgentes? ¿Como qué? Por ejemplo: el tráfico de piezas en páginas de Facebook, la carencia de plazas nuevas en el INAH, la conformación no sólo de un cuerpo de seguridad que vigile el patrimonio, sino que trabaje directamente con investigadores y arqueólogos y se sirva de tecnología de punta y, ya de paso, el pago puntualmente a los investigadores.

Por no mencionar, claro, la anulación del pago de fianza que vulnera a los arqueólogos. Quizá los investigadores deberían empezar una campaña que se llame “Mis derechos laborales no se tocan”.

Claudia Curiel opta por la banderita blanca

La secretaria de Cultura del gobierno capitalino, Claudia Curiel, en su idea de no enemistarse con nadie y no entrar en confrontación con ningún alcalde de la Ciudad, optó por abrir el diálogo a través del foro “Gráfica urbana chilanga”, celebrado el viernes y sábado pasado. Nos cuentan que no es que haya cuestionado la polémica desición de la alcaldesa, Sandra Cuevas, quien ordenó sustituir los rótulos de mil 500 puestos semifijos de la demarcación por logotipos institucionales calificada por “blanqueamiento”; en realidad lo que hizo Cueriel fue proponer re-rotular algunos negocios de la alcaldía Cuauhtémoc “convocando a locatarios que deseen reinventar su identidad gráfica con frases poéticas”; además llamó a intervenir espacios culturales como Pilares y Faros, y ofrecer talleres formativos.