Palacio Nacional se convierte en la pequeña Habana

La cubanofilia oficialista que atestiguamos en México alcanzó ayer uno de sus momentos más pintorescos en Palacio Nacional. En la misma semana en que llegaron los primeros médicos cubanos a México para ocupar plazas en Nayarit, también se anunció la participación de Nicolás Hernández Guillén, presidente de la Fundación Nicolás Guillén, para dictar la conferencia “Hacia un mundo igualitario. La cultura como vehículo de formación y compromiso social” dentro del Mondiacult. Además, el país presenció un “palomazo mañanero” que dio Amaury Pérez ante un cuadro de José Martí y un arrobado Andrés Manuel López Obrador que, aunque dijo estar muy consciente de que México es un país laico (uf, menos mal) y de que se encontraban en Palacio Nacional (en donde vivió y murió Benito Juárez, por cierto...), le pidió al cantautor cubano que se echara la “Plegaria a la virgen de la Caridad del Cobre” pues, dijo, “tiene que ver con la cultura y el arte”. Pues sí, gracias a dos guerras civiles y bastantes muertos en México aprendimos a distinguir que lo que es del César al César y lo que es de Dios a Dios, ¿o no? Por eso deberíamos dejar a las vírgenes y los santos en sus iglesias, para no confundir a los que luego les da por confundirse... Aunque, pensándolo bien, quizás una ayudadita de la virgen de la Caridad del Cobre no venga mal en el estado en el que se encuentra la política cultural de la 4T, que requiere plegarias, limpias, menjurjes y “amarres” para que artistas, creadores, gestores, museos, arqueólogos, restauradores contratados por el capítulo 3000 y muchos otros integrantes de la comunidad cultural en apuros salgan adelante. Si la gente del César no puede, a ver si los seres celestiales echan una manita.

