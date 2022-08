Pacho Flores, el trompetista que enaltece la obra de compositores latinoamericanos

“Estirpe”, el disco que el trompetista venezolano Pacho Flores grabó en colaboración con la Orquesta Sinfónica de Minería bajo la dirección del maestro Carlos Miguel Prieto, incluye no solamente obras de destacados compositores como Arturo Márquez, Daniel Freiberg, Paquito D’Rivera, Efraín Oscher y el propio Pacho Flores, es además la primera grabación de una orquesta mexicana con el prestigioso sello de Deutsche Grammophon.

Ese disco que contiene obras escritas especialmente para ser interpretadas por Pacho Flores, quien es considerado en la actualidad como uno de los trompetistas más reconocidos a nivel internacional por sus actuaciones como solista, recitales y grabaciones solista, será presentado en México, en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería, el viernes 19 de agosto a las 21 horas en la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario de la UNAM, donde Pacho ejecutará el repertorio latinoamericano echando mano de doce trompetas creadas para él por la Casa Stomvi.



Foto: Lorena Alcaraz Minor

“‘Estirpe’ es el nacimiento de lo que significa una nueva voz en la trompeta dentro de la música latinoamericana, este es un proyecto que ha sido bastante ambicioso y me llena de mucho orgullo presentar bajo el sello Deutsche Grammophon a una orquesta mexicana como la Orquesta Sinfónica de Minería, haciendo justicia a su nivel, entrega y toda la trayectoria que tiene la orquesta; de igual forma todos estos compositores como Arturo Márquez, Paquito D´Rivera, Daniel Freiberg, Efraín Oscher e incluso la incorporación de una pequeña obra mía dentro de este paquete de artistas y compositores, se sale de los paradigmas que se tiene sobre un repertorio o lo que tiene que tener un artista”, señala Flores.

En entrevista con EL UNIVERSAL desde España, el trompetista formado en el Sistema de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, que obtuvo el Primer Premio del Concurso Internacional “Maurice André”, la competencia para trompeta más prestigiosa del mundo, asegura que este concierto representa la voz total de un instrumento como la trompeta en el siglo XXI, y destaca el gran repertorio que tenemos en nuestro territorio Latinoamericano.

“Yo como venezolano me emociono cada vez que escucho un jarabe tapatío, o un son jarocho o que puedo escuchar un danzón, los mexicanos escuchan un joropo venezolano y también hasta lo sienten suyo, o una chacarera de Argentina o bambuco de Colombia, como que tenemos una esencia bastante común, porque somos pueblos hermanos. Digamos, es todo un gran mestizaje que se le aporta en este caso a la trompeta, a la música y a las ideas que se están generando”, afirma el músico que ha abierto a compositores y orquestas latinas al Deutsche Grammophon, que es el sello más prestigioso de la música clásica, “eso hace justicia a todo el esfuerzo titánico de los compositores, de la orquesta, del maestro Carlos Miguel Prieto, de Stomvi que hace el diseño de todas mis trompetas, sin todos estos instrumentos no sería capaz de poder llevar a cabo las exigencias que me demandan cada uno de los compositores”.

Pacho Flores dará otros dos conciertos los días 20 y 21 de agosto, y una masterclass para jóvenes trompetistas -en 2019 cuando grabó “Estirpe” en el Palacio de Bellas Artes, acudieron más de 400 talentos--; y todo lo vale, asegura, porque este disco esperó tres años para salir a la luz, se grabó en septiembre de 2019, en Bellas Artes, después vino la pandemia, y será el próximo 19 de agosto cuando se presentará.

El trompetista que ha actuado en importantes escenarios musicales como el Carnegie Hall de Nueva York, la Sala Pleyel de París, el Festspielhaus de Salzburgo, el Musikverein de Viena, y la Opera City de Tokio, asegura que los compositores latinoamericanos suponen retos muy grandes para los músicos de la orquesta, el director y el solita, pues aunque es un lenguaje bastante cercano, representan giros melódicos, armónicos y técnicos para el estándar de las trompetas.

“Frente a lo que he conocido del clasismo, romanticismo, el siglo XX, estas obras son totalmente novedosas porque pasamos de tener música contemporánea un poco serialista y aleatoria, que es una música que vino para ofrecer experiencias diferentes, con la música latinoamericana lo que estamos haciendo dentro de las salas de conciertos es llevar todo lo que está arraigado en los pueblos y elevando esos ritmos, melodías y armonías a orquestas europeas, asiáticas y norteamericanas para quienes son bastante novedosas y terminan enamorados de este tipo de repertorio”, señala el reconocido intérprete.



Foto: Lorena Alcaraz Minor

Pacho asegura que hay una tendencia de compositores que saben aprovechar bastante bien los elementos del acervo cultural y folclórico para llevarlo a lo sinfónica, pero no se convierte en popular, sino en “música artística”, como la llaman en Alemania y en Austria. Es decir, agrega Flores, son composiciones como las de Manuel de Falla que utiliza la música española sin tocar el flamenco, y eso le ha dado la vuelta al mundo. Y es lo mismo que han hecho compositores como Alberto Ginastera, Arturo Márquez, Astor Piazzolla.

“Claro, tenemos también otro tipo de compositores latinoamericanos que quizás no quieren caer en la búsqueda de lo que ya tenemos como pueblo y quieren irse por otro camino. Yo siempre digo que es cuando ‘un colombiano escribe como un finlandés’, y también es válido, no es una crítica; es otra manera de ver la música latinoamericana. Yo personalmente me decanto por trabajar el timbre, el color y los matices que pueden tener los colores de todas las trompetas que toco”, afirma el intérprete, quien dice que eso se lo dan varios compositores latinos como los que están en “Estirpe”.

Y eso lo lleva a retarse, porque por ejemplo en este nuevo disco que presentará, él toca con 12 trompetas, “eso ha sido algo totalmente inédito en la historia de cualquier disco de trompetas, que un mismo solista toque 12 instrumentos en una grabación en cuatro días. Es una cosa totalmente inédita, ¿qué pasa?, pues que yo apuesto a la belleza de la melodía, porque creo que con las doce notas de la escala cromática todavía se puede innovar y que sea emocionante y no por eso es música más barata”; sin embargo, también defiende a los compositores que se dedican a hacer algo novedoso.

Pacho Flores, quien ha actuado con la Filarmónica de Kiev, la Camerata de San Petersburgo, el Ensamble Orquestal de París, la Orquesta NHK de Japón, la Sinfónica de Tokio, la Arctic Philharmonic, la Sinfónica de Düsseldorf, y la Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela, y que ha estado bajo la batuta de prominentes directores como Claudio Abbado, Sir Simon Rattle, Seiji Ozawa, Giusseppe Sinopoli, Rafael Frübeck de Burgos, Eduardo Marturet y Gustavo Dudamel, entre otros, habla también de su nuevo proyecto, que ya grabó y que espera salga el disco en 2023 y que significó todo un reto: grabar un disco con trompeta y órgano.

“En marzo de este año pude grabar un disco con trompeta y órgano, que era un gran pendiente que yo tenía de grabación. Tenemos obras del barroco, obras del clasicismo, un par de obras del romanticismo y obras compuestas por el organista y por mí. O sea, hemos querido abarcar un repertorio que es bastante amplio en el tiempo pero desde que comienza hasta que termina el repertorio todo tiene que ver. Creo que un órgano con una trompeta es una unión como dinámica, fusiona fantástico; la fusión del órgano con la trompeta es definitivamente una fusión explosiva”, señala Pacho Flores.

Este enorme proyecto fue grabado en León, España, en un órgano recién construido de cuatro consolas, “es un sonido maravilloso y el año que viene esperamos que salga”, dice el director fundador de la Academia Latinoamericana de Trompeta en Venezuela con la que busca impulsar a una prometedora generación de jóvenes talentos y quien es uno de los más comprometidos impulsores de la música contemporánea.



melc