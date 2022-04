Ocultan información sobre el Museo Infantil de Iztapalapa

Se había estimado que la inauguración del Museo Infantil y Juvenil Yancuic, en la alcaldía Iztapalapa, fuera hace casi ocho meses. En febrero de 2021 se presumía que el inmueble estaba construido en 85% y que abriría al público en septiembre del 21. Los meses pasan y las autoridades la hacen de emoción con todo el hermetismo que rodea el proyecto porque no sólo no dan nueva fecha de apertura, sino que en el sitio web de la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) ya no se puede obtener más información del Museo. Verá usted, si uno se dirige a “Infraestructura Cultural” en su página web, encontrará un apartado sobre el Museo en el que se da la instrucción “Conoce más información aquí”, sin embargo la liga envía a una “página no encontrada”. Nos comenta uno de los arquitectos que diseñó el inmueble —con quienes, por cierto, el gobierno de la Ciudad de México cortó todo contacto, los excluyó del proyecto y todavía les adeuda el 30% de sus honorarios— que aún hasta inicios del año pasado estaban los planos del Museo disponibles en la web de la Sobse… ¿Por qué los esconden?

Tras viaje a Cuba, Frausto atiende su changarro

Mientras que Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal, llevaba “la riqueza cultural mexicana” a la FIL de la Habana —junto a los consentidos de la cultura de la 4T—, los integrantes del Sistema Nacional de Creadores estaban tronándose los dedos porque no les habían depositado su beca; los aspirantes preguntaban para cuándo las convocatorias de Jóvenes Creadores y, por si fuera poco, circulaba en redes sociales que trabajadores del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales (antes Fonca) seguían lidiando con la ya conocida precariedad laboral, porque una vez más no les habían pagado su sueldo… Frausto ya regresó de su viaje, se puso a atender el changarro que dejó y ha ido sorteando estos tres problemas uno a uno. Nada más se necesitó que la comunidad cultural la correteara para que recordara sus obligaciones…