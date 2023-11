Elena Garro (1916-1998) dejó un sinfín de obras de teatro, cuentos, arranques de novelas, guiones de cine, textos memorísticos, investigaciones, traducciones y su diario juvenil que hoy ven la luz en el libro Elena Garro sin censura. Obra inédita, de Patricia Rosas Lopátegui, en un homenaje por el 25 aniversario luctuoso de la escritora que fuera la primera esposa de Octavio Paz, pero también como celebración de los 60 años de la publicación de Los recuerdos del porvenir.

En el libro de 800 páginas publicado por Gedisa, su biógrafa y estudiosa incluye un ensayo amplio de sobre la vida y obra de Garro, así como fotos, facsimilares de páginas de su diario y cartas inéditas (como una escrita en 1936, en la que rompe con Paz por controlador). Reúne obras de teatro completas e inéditas: El cono de tinieblas y Medea; los guiones de cine El hombre mosca, Cada lechuza a su olvido y ¿Es Greta Garbo la gran duquesa María?; narrativa: El festín de Elena y La cuenta; y memorias como Así conocí… y La tarde anaranjada, sobre su infancia y adolescencia en la Ciudad de México; y cuentos y novelas.

Rosas Lopátegui afirma que muchos de estos materiales fueron escritos a máquina, otros a mano, otros tantos están borrados por el trajín del exilio, pero también por los orines de sus gatos. La investigadora que asegura tener un contrato legal con Gedisa para la publicación de este libro, también aborda la disputa legal por los derechos literarios de Elena Garro, y apunta que hay un tema “oscuro” en la pelea por los derechos que libran Ximena Garro, la hija de su primo Jesús Garro, y su viuda, Raquel Steimann junto con los hijastros de Jesús.

Leer también: Elena Garro y la reivindicación de su pensamiento político

¿De qué tipo de obra inédita e inconclusa estamos hablando?

Elena Garro nos prueba una vez más que es infinita. En este volumen hay materiales realmente insólitos, diferentes a lo que conocemos hasta el momento de Elena Garro. Uno es su obra de teatro El cono de tinieblas, donde hace una reflexión sobre su vida de recién casada con Octavio Paz, una obra bastante fuerte por lo que revela, habla de violencia de parte de Paz y de su suegra. La obra quedó rezagada por obvias razones, decía que quería llevar las cosas tranquilas y en paz para no molestar a don Octavio.

¿Varias de estas obras corrieron la misma suerte?

Justo este libro se quedó rezagado por diferentes razones. Ella no quiso publicar gran parte de estos materiales precisamente por la autocensura de la que ella habló, que la paralizaba porque en Elena Garro vida y obra van de la mano, no se pueden separar. Hay otra obra de teatro en un acto que se llama Medea, en donde yo digo que hace una reflexión sobre la infancia de Octavio de una manera indirecta, la relación un tanto enfermiza, de la madre posesiva y controladora hacia el hijo; esas dos obras nos revelan nuevamente a Elena Garro en todo su esplendor como dramaturga.

Por otro lado tenemos también guiones cinematográficos; tres guiones cinematográficos completos que nunca habíamos tenido acceso a ellos, se quedaron inéditos. Dos de estos guiones los escribió a mediados de los años 50: El hombre mosca y Cada lechuza a su olivo. El tercer guión da cuenta de su obsesión por Greta Garbo y la duquesa Anastasia y por Rusia, tema que investigó mucho.

¿Numeroso el material inédito e inconcluso?, ¿hay novelas?

Yo digo que varios de los textos narrativos eran novelas, pero que no concluyó, seguramente por la extensión y por la complejidad de los personajes y de la trama. Obviamente deduzco que algunas de ellas se trataban de novelas y otras de relatos cortos y algunos cuentos y esto se debió a la circunstancia de vida de Elena Garro porque los materiales que vemos completos, ella los escribió en la segunda mitad de los años 50 —con excepción de El cono de tinieblas, que sí fue durante el exilio y lo concluyó—, pero los materiales inconclusos, efectivamente, en cantidad, sobrepasan el número de los materiales completos.

¿Son materiales que nos indican las circunstancias de su vida en el exilio?

En Elena vida y obra no se pueden separar, por eso en el Apéndice hice una selección de correspondencia, de cartas de Elena Garro a diferentes personalidades, amigos, amigas, porque las cartas nos revelan las circunstancias de vida y el porqué no pudo concluir esas obras de teatro, esos cuentos, esas novelas, porque efectivamente vivía a salto de mata. Los años más desgarradores de Elena fueron en España, de 1974 a 1981, ya en el 81 ella y su hija Helena se van a París, pero esos años en Madrid, curiosamente, fueron años muy productivos, porque a pesar de las circunstancias de vida, de vivir a salto de mata, de no tener dinero para pagar el hostal y tener que dejar en prenda el equipaje, de no tener dinero para comer y tener que empeñar la máquina de escribir, Elena escribió desesperadamente en ese periodo y a esa etapa corresponde gran parte de esta producción.

¿Por eso los numerosos materiales inconclusos?

En el caso de los materiales inconclusos me hice el propósito de reproducir en qué momento deja ella el texto. Incluso deja el texto con una palabra, sin poner un punto final, sin poner una coma, sin poner nada, en ese momento, pero a pesar de que están inconclusos son una verdadera revelación del cosmos literario de Elena, porque nos revela sus preocupaciones, sus intereses, aspectos de su vida en ese periodo y hay temas muy distintos. Hay tantas incógnitas sobre estos materiales, pero lo importante es que están ahí para los lectores, para los investigadores, para el público en general, para que sigamos complementando todo el acervo literario de Elena, porque su legado es realmente muy, muy valioso.

¿Aun hay censura sobre ella y una leyenda negra?

Cuando falleció en 1998 todos pensamos que en ese instante Elena Garro iba a convertirse en una escritora revalorada, reconocida, reivindicada, estudiada como se lo merece y no fue así. Fue a partir del centenario del natalicio de Elena, en 2016, donde comenzó una revaloración de su obra, y hasta la fecha podemos ver que están apareciendo constantemente libros, estudios sobre su obra, sobre su dramaturgia, sobre su narrativa. Cada vez hay más estudiantes de maestría y de doctorado trabajándola.

Creo que yo ya deconstruí la leyenda negra en mi libro El asesinato de Elena Garro, sobre todo en la segunda edición, la de la Universidad de Nuevo León, que tiene más de mil páginas, y también en Diálogos sobre Elena Garro, dos volúmenes en donde compilé la gran mayoría de entrevistas que dio Garro durante toda su vida, ahí por primera vez reproduje los artículos e imágenes de la prensa, lo que se dijo a raíz de la masacre de Tlatelolco, aquella famosa conferencia de prensa de Elena Garro, donde supuestamente delató a los intelectuales y a los estudiantes, y la calificaron de todo; Carlos Monsiváis la llamó soplona.

¿Por eso el título Sin censura?

Es una Elena Garro sin censura, sumamente crítica. En el Apéndice hay un diario de Elena Garró adolescente, muy revelador, ahí está ya la Elena crítica, preocupada por la injusticia en México, por la corrupción, por los asesinatos en los años 30, ella ya está muy pendiente de ese México tan violento, el de la corrupción, de la política; también está su entorno familiar, sus preocupaciones, y está una carta muy importante, es la única carta que se conoce hasta el momento de Elena Garro a Octavio Paz, de mediados de 1936, cuando eran novios.

Su legado sigue en lucha.

Mi contrato con Gedisa para este libro es legal, si no la editorial no lo hubiera publicado. En cuanto a los herederos, hay un tema oscuro, no sabemos quién tiene los derechos de la obra de Garro, sabemos que hay dos líneas que están en un juicio porque se declaran herederos, pero no sabemos qué va a suceder.

¿La más grande escritora?

Lo es, pero México le quedó muy chico a Elena Garro, es un país que no ha sabido valorar la grandeza de Elena Garro y le quedó muy chico. Yo creo que si ella hubiera nacido en otro país, si hubiera vivido en otro tiempo, en otras circunstancias de vida, su producción hubiera sido mucho, mucho mayor.

El legado de Elena Garro, dice su biógrafa, está en juicio, pues hay dos líneas que se declaran herederos. Foto: Elema Garro sin censura. Obra inédita

Leer también: A 25 años sin Elena Garro