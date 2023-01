Nuevo golpe académico contra el CIDE

Ya hemos informado varias veces de los duros golpes que ha recibido el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) durante la gestión de José Antonio Romero Tellaeche. Uno de los últimos fue la renuncia de Alejandro Madrazo Lajous, quien acusó a Romero Tellaeche de ser “un funcionario impuesto mediocre y servil”. A ello se suma la “desaparición temporal” de la maestría en Periodismo Especializado, la cual tenía a alumnos ya seleccionados a la espera de que se volviera a abrir. Sin embargo, aunque alumnos y profesores pensaron que la maestría podría comenzar en el semestre que inicia el siguiente lunes, no será así, pues los horarios ya fueron publicados y, para sorpresa de todos, no está contemplada esa maestría. Al parecer todo se debe de nuevo a decisiones unilaterales de las autoridades del CIDE. Los golpes siguen y no cesan.

Alejandra Frausto se coordina con un equipo equivocado

Durante la conferencia de prensa —que, por cierto, de mensual se convirtió en tradición anual—, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, abordó el tema del Centro SCOP, edificio con 6 mil 85 m² de murales, realizados por artistas como Juan O’Gorman y José Chávez Morado, que tiene daños estructurales. Al respecto, Frausto dijo que la Secretaría de Cultura está más que lista para poner manos a la obra para este proyecto que se trabaja con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte. Sin embargo mencionó que el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal tuvo un problema de salud, dando a entender que esa es una razón por la que el proyecto no ha prosperado como debiera; luego tranquilizó a la prensa diciendo que el equipo de Arganis sigue trabajando en el asunto y que el INBAL está en permanente coordinación “con el equipo del ingeniero Arganis”, lo cual nos inquietó más y nos reveló por qué no hay progreso con el rescate del Centro SCOP, pues desde noviembre Arganis dejó de ser secretario y entró en su lugar Jorge Nuño Lara… Avísenle a la secretaria de los cambios en el gabinete porque entonces llevan meses organizándose con el equipo equivocado…

¿Desaparecerá otro apoyo al teatro?

Nos cuentan que en la comunidad teatral persiste la incertidumbre porque nadie sabe qué es lo que pasó con la convocatoria del Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec: Teatro y Espacios Independientes. Los creadores del país se percataron de que no fue publicada; esto, además de aumentar la incertidumbre que ya hay por la carencia de apoyos teatrales, hace sospechar que la convocatoria del circuito escénico desaparecerá. En la escena cultural nacional sobra la evidencia para especular, pero en lo que se emite una respuesta oficial, ¿la Secretaría de Cultura ya tendrá un plan B que subsane la carencia que les representará esta ausencia a los artistas escénicos? Ojalá que sí. Escribanos a [email protected]