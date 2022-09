"Nuestro amado general": retrato escénico de la milicia mexicana

El punto de partida de Nuestro amado general, adaptación de Espectros, de Henrik Ibsen (1828-1906), es la muerte de un padre de familia cuya vida privada deja una huella negativa; su esposa y su hijo llevan esta carga hasta el momento en que toman la palabra. “Lo que vemos en la pieza de Ibsen son los fantasmas del personaje del padre sobre ellos”, cuenta, en entrevista, el director Luis Ayhllón, también autor de esta versión.



El tema de la obra es la hipocresía social en que se basa el prestigio: “El protagonista, un hombre respetado, no es para nada esa persona honorable que los demás ven”. Un día antes del homenaje póstumo al capitán Alving, su viuda confiesa a un pastor las vejaciones y depravaciones sufridas a lo largo de su matrimonio. Esa tarde llega también el hijo, que padece sífilis hereditaria. “Van saliendo a la luz los secretos oscuros de esta familia malograda, un tema que es lastimosamente universal y sigue estando vigente”, afirma el también dramaturgo y guionista.



En Nuestro amado general, los elementos principales de Espectros están contextualizados en México: “El general es un militar y el orfanato es, en realidad, una estatua. El gobierno de México hace un homenaje al general Amado Durán, un personaje ficticio compuesto por retazos de otros generales de importancia histórica desde la época de la Revolución hasta el sexenio de Felipe Calderón. El espacio escénico que compuse y diseñé está armado de historias reales que leí en los periódicos, que le escuché a mis amigos o a gente que conoció a ciertas figuras del poder”.

Pero el personaje del general está presente sólo a través de una estatua y una serie de proyecciones de cine, imágenes que representan fragmentos de la vida de Durán, a quien interpreta Juan Carlos Colombo. El escenario, diseñado por Jesús Hernández, “está desnudo” y únicamente tiene la estatua, las proyecciones y un pódium en el que los actores representan el homenaje oficial donde la viuda hace uso de la palabra y desentraña todos los secretos.



“Espectros es una pieza que siempre me ha obsesionado, no obstante que no es lo mejor de Ibsen —eso la hace fascinante —, hay piezas más logradas, como Casa de muñecas o Un enemigo del pueblo. Espectros siempre se mantuvo en mi mente como una pieza muy adaptable al concepto mexicano. Le encuentro un tono de telenovela, muy divertido y que puede funcionar para nuestra idiosincrasia. Es un espectáculo fuerte, divertido, ágil y breve”, cuenta Ayhllón, quien también es miembro del taller de la Royal Court of London en México.

EL DATO



Nuestro amado general inicia temporada el miércoles 28, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón.

La adaptación obtuvo el Ibsen Scope Grant de Noruega, que premia un proyecto relacionado o basado en la obra del famoso dramaturgo; Ayhllón fue el primer director de escena mexicano en obtener dicho reconocimiento (2021). La pieza se presentó como un work in progress hace casi cinco meses en el Ibsen Scope Festival, realizado en Skien, pueblo donde nació el escritor. Esta producción binacional entre Noruega y México, estuvo a cargo de Dodo Escenas, Teatro UNAM y la ya mencionada Ibsen Scope Grant.



El proyecto surgió de un laboratorio donde, “a lo largo de varios meses de trabajo, fuimos analizando aquellas cosas que nos llamaban la atención y que se comunicaban con nuestra propia realidad. Así establecimos la estructura de la obra, ya que tiene un carácter de collage que permea todo el discurso. Cuando hablamos de clásicos siempre se piensa en algo aburrido, lapidario, solemne. Y no hay nada menos solemne que esta reelaboración de los personajes en una clave de diversos tonos y texturas para componer un universo divertido y transgresor. Temas sensibles para la sociedad mexicana, como el patriarcado, son tratados aquí”, concluye Ayhllón.

Su temporada es del 28 de septiembre al 2 de octubre, como parte del Festival CulturaUNAM, en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario (Insurgentes Sur, 3000). Los horarios son 20:00 horas (miércoles, jueves y viernes); 12:30 horas y 19:00 horas (sábado) y 12:30 y 18:00 horas, domingo.



En el elenco están los actores Irela de Villers (Nocturno, El sexo débil, Cruel perdón), Rodrigo Vázquez (elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro), Francisco Aurelio Sánchez (Amar amor, Adiós a las bestias), Ulises Martínez (Los Colochos Teatro) y Silvia García (Motorship Pocahontas, Xochimilco o de cómo los ajolotes sobrevivieron a la extinción), además de la ya citada actuación especial de Juan Carlos Colombo (Cantinflas, Luis Miguel: la serie) como el general Amado Durán. La escenografía e iluminación estuvo a cargo de Jesús Hernández; producción y vestuario, de Carolina Jimenez; música, de Carlo Ayhllón.



La trayectoria de Luis Ayhllón es destacada: finalista del Premio Born de Teatro 2010 y, entre otros reconocimientos, ganador del Nacional de Literatura en 2006, el Nacional de Dramaturgia Manuel Herrera en 2004 y el Oscar Liera a la Mejor Dramaturgia en 2004. Además de haber sido residente en el Lark Center of Drama de Nueva York.



La entrada cuesta $150 (se aplica 50 % de descuentos con credenciales de UNAM e INAPAM). Los boletos, en Jueves Puma, están en $30 pesos. Más información en la página web: www.teatrounam.com.mx.