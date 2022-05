“No todos los días te invitan a cantar con los dioses de la ópera”

La soprano mexicana Rebeca Olvera participará del 3 al 6 de junio en el Festival de Pentecostés de Salzburgo, dirigido por la mezzosoprano italiana Cecilia Bartoli; es uno de los eventos más importantes de la ópera a nivel mundial. “Estamos preparando una producción muy bonita de El barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini”, dijo Olvera en entrevista. Este año, el concepto creado por la también directora artística, Bartoli, tiene como tema el flamenco y la ciudad de Sevilla, que es una especie de leitmotiv en la historia de la ópera. “Qué mejor que El barbero de Sevilla para hablar de Sevilla”.

Olvera, ganadora del Concurso de Canto Carlo Morelli en 2004 y del Premio del Público en el Concurso Internacional de Canto Hans Gabor Belvedere en Viena en 2006, entre otros reconocimientos, se presentará con artistas de la talla de Ildebrando D’Arcangelo y Alessandro Corbelli, dirigidos musicalmente por Gianluca Capuano y escénicamente por Rolando Villazón, con quien la soprano ya se había presentado “como cantante. Ahora, por primera vez trabajaré con él como director de escena”.

Mientras que a Bartoli la describió como una de las artistas más creativas que ha conocido. No sólo como cantante, sino como directora artística.

“Tiene ideas hermosas con las que logra que el festival adquiera una identidad. El público puede esperar cada año algo diferente. En las otras ediciones, los temas fueron la cultura romana o los castrati; este año el concepto es Sevilla. Una vez elegido el tema, éste se vuelve el hilo conductor y se busca que todas las óperas tengan que ver con él”, precisó Rebeca Olvera.

Además de la presentación de El barbero de Sevilla, la mexicana participará en Carmencita and friends, concierto de gala con el que cerrará el festival y en el que también estarán Plácido Domingo, el propio Villazón y Bartoli.

En el concierto, la orquesta permanecerá en el escenario mientras que los cantantes interpretarán sus respectivos papeles en atuendo de gala. Carmencita and friends no es, en sí misma, una puesta en escena de Carmen, sino que incluye extractos de la famosa ópera de Georges Bizet, y de otras de Verdi, Rossini y Mozart que tienen en común los motivos sevillanos. “Tengo la fortuna de cantar el aria de Micaela, de Carmen, y otros ensambles junto a figuras destacadas. Siempre digo que para participar en el festival me preparé primero psicológicamente. No todos los días te invitan al monte Olimpo, donde están los dioses, las estrellas más luminosas de la ópera. Primero fue la asimilación psicológica y emocional, después vino la preparación musical y vocal; yo soy una cantante disciplinada. Llegué muy preparada, con el papel aprendido de memoria. Lo que sigue es estar a disposición de la dirección de escena y de orquesta para entrar en las dinámicas de la música. Éste ha sido el proceso desde el 25 de abril. Puedo decir que estamos contentos del trabajo que preparamos para el público de Salzburgo”.

Sobre las óperas que interpretará, Rebeca Olvera contó que ya había representado El barbero de Sevilla en Zurich. “No han sido las óperas estrella de mi repertorio,pero son piezas importantes, muy hermosas”.

Después de casi 18 años de carrera, Rebeca Olvera se dijo agradecida. “Pienso que es como si cumpliera la mayoría de edad en mi trayectoria. Siento que mi voz está en todo su esplendor. Disfruto mucho de mi técnica y de mi canto. He alcanzado una madurez que es producto de todos los años de trabajo. Sigo creciendo, sigo con ganas de explorar”.

REBECA OLVERA

Soprano mexicana

“Siento que mi voz está en todo su esplendor. He alcanzado una madurez que es producto de todos los años de trabajo. Sigo creciendo”