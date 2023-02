"No me reconozco", una pieza teatral sobre la sociedad postapocalíptica después del fin del mundo

“No me reconozco” es una pieza escénica de Rodrigo Verástegui, que tuvo una primera temporada en 2015 y que su autor escribió cuando “aún no llegaba a los 30 años de edad”, cuenta, en entrevista, la actriz Marina Vera, quien interpreta, desde 2018, a Johana, personaje principal de la obra.

Es significativo que Vera se integrara en ese año porque justo las 100 representaciones de la obra (en el Foro Juana Cata, principalmente) fueron develadas poco antes del inicio de la pandemia y el eje de “No me reconozco” es la vida en una sociedad postapocalíptica que guarda ciertas semejanzas con la crisis que se reveló a la humanidad durante el confinamiento.

“La obra no tiene que ver con querer tocar lo que vivimos ahora, eso que no sabemos bien qué es porque el mundo no regresó a ser cómo era. El mundo no es nuevo, pero tampoco es el de antes. La obra trata sobre una mujer que tiene el presentimiento, mas no la certeza, de que es la última mujer que queda en el mundo”.

Lee también: Tras apuñalamiento, Salman Rushdie reaparece y habla de su dificultad para escribir: "Es deprimente"

El personaje recapitula cómo fue su camino de vida cuando el mundo era normal, ese mundo normal al que todos hemos estado enganchados, cuenta Vera. Pasar revista de la propia vida la lleva a cuestionarse qué decisiones tomó llevada por la corriente de la fama y la seducción de la apariencia (“qué puede ser o no ser real”), y no por su propio corazón. “El punto es que ella, Johanna, está sola en el mundo, se ve a sí misma sola y cuenta lo que sucedió en ese tiempo”.

Vera cuenta también que se trata de una obra que podría dialogar con cualquier pieza postapocalíptica.

“Antes de la pandemia no había tanta violencia descarada por sobrevivir, una lucha en la que se olvidan y se trastocan todos los valores morales que la sociedad nos ha puesto, que pone en jaque las relaciones humanas o de pareja. ¿Cómo tener una pareja estable o pedir las cosas, por favor, si uno está muriendo de hambre?”

¿Cómo se sobrevive aventando por la borda la moral que nos han enseñado?, se pregunta la actriz. “La mayoría tenemos una moral occidental inyectada; estamos en un mundo violento, aunque no se haya acabado una época de forma oficial, me parece que sí estamos ahora en una lucha descarnada”.

Sobre la dirección de “No me reconozco”, a cargo de Gabriela Núñez, Vera dice que se respetó algo fundamental: por sí misma, la escena es, puesto que en la obra dialogan activamente el teatro y la danza.

“No es que todo sea baile o diálogo, la creación es sólo una. En el sentido estricto occidental podríamos decir que esto es más teatro que danza, pero estas disciplinas no pueden estar separadas. Es una puesta en escena, con una actriz (yo, en este caso) enfrentándose al público y presentándose como una mujer que parecería normal, como lo somos todos, con las dudas que tenemos todos”.

Lee también: Clases sobre moda, arquitectura, pintura e historia del arte en Museos de la CDMX

En este diálogo entre disciplinas, continúa, al final termina por tratarse de una cuestión de emoción.

“La búsqueda es que la escena llegue a los sentimientos del público, que le hable a su interioridad a través del movimiento”. Algo que también se comparte con el cuadro escénico, que es pequeño, y al que acompañan ciertos sonidos, un banco y un par de detalles que el personaje lleva en la mano.

El objetivo es que el espectador contacte con lo que está sucediendo en escena a través de los medios más sencillos y que, al salir del teatro, se pregunte si ha hecho lo que ha querido o se ha dejado llevar por la marea de la moda, el pensamiento que flota en un presente específico, “los cantos de sirena”.

“¿En cuántas personas me voy a dividir para formar parte de algo?” pregunta Vera a través de su personaje. “No me reconozco", podrá verse el 15 y 16 de febrero, a las 20:00 horas, en el Foro Mitz, ubicado en Galerías Plaza de las Estrellas (Circuito Interior Melchor Ocampo 193, Verónica Anzures). Los boletos pueden adquirirse a través de la plataforma de Boletópo.

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, Qatar 2022 y muchas opciones más.