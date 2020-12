El escritor nicaragüense Sergio Ramírez afirmó que “en América Latina tenemos una recurrencia de las dictaduras por las imperfecciones y por las anomalías de nuestra propia vida política y social”, lo señaló durante la presentación de la edición conmemorativa de “El Señor Presidente” del Premio Nobel de Literatura 1967, el guatemalteco, Miguel Ángel Asturias.

El Premio Cervantes de Literatura que es uno de los autores de esta edición conmemorativa aseguró que el tema de las dictaduras en América Latina sigue siendo actual en la medida en que el esquema democrático no encuentra todavía asideros suficientes para volverse permanente.

“Hablo de los populismos como expresión dictatorial. No hay populismos democráticos, a mí no me ha probado ningún gobierno que haya un populismo democrático, transparente; son contradictorios los términos, los populismos siempre tienden al autoritarismo, ya se llame Chávez, ya se llame Bolsonaro, viene siendo lo mismo”, señaló el narrador quien invitó a leer “El Señor Presidente” desde esta perspectiva contemporánea, para “aprender las lecciones que están en ‘El Señor Presidente’ y reflejarla en lo que estamos viviendo hoy en día en América Latina”.

La nueva edición de la Real Academia Española, la Asociación de Academias de la Lengua Española, la Academia Guatemalteca de la Lengua y la editorial Alfaguara incluye textos complementarios de Arturo Uslar Pietri, Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Darío Villanueva, Luis Mateo Díez, Gerald Martin, Mario Roberto Morales, Lucrecia Méndez de Penedo y Anabella Acevedo.

La edición conmemorativa de “El Señor Presidente”, en su lanzamiento global, se suma a la colección de títulos donde está “El Quijote”, “Cien años de soledad”, “Rayuela”, “La Ciudad y los perros” y “La región más transparente”, entre otros, que han vendido millones de ejemplares, tal como señaló Pilar Reyes, directora editorial de Alfaguara, en la presentación a la prensa, donde también estuvo Raquel Montenegro, directora de la Academia Guatemalteca de la Lengua, y coordinadora del proyecto.

Allí, Sergio Ramírez dijo que “mientras estos hechos históricos estén abiertos, se estén repitiendo, mientras el esquema democrático no impere en América Latina y no sustituya al autoritarismo, al caudillismo, mientras siga tan enraizado en nuestra sociedad, vamos a seguir viendo este tipo de literatura”.

Y agregó que “El señor Presidente” sigue siendo, desde la perspectiva política —no desde el lenguaje, que desde el lenguaje lo será siempre— actual en términos políticos. “Cuando nosotros encontramos estas nuevas figuras de las dictaduras del siglo XXI vamos a hallar al leer ‘El Señor Presidente’, muchísimas conexiones y semejanzas”.

El narrador dijo que los mecanismos del poder absoluto cuando se ejerce sin consideraciones a la democracia, viene siempre siendo lo mismo; “la concentración del poder en una sola mano, la adulación que el poder trae, el servilismo, los mecanismos oscuros que los dictadores utilizan para mantenerse en el poder, todo esto lo vamos a encontrar en la figura de ‘El Señor Presidente’, de lo que fue Estrada Cabrera como gobernante dictatorial reflejado en cualquier dictadura o gobierno autoritario del siglo XXI, más allá de las ideologías”.

fjb