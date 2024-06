En "@NiñoqueBaila75 / Cronología subjetiva", unipersonal a medio camino entre el monólogo y la danza, cuya dirección, texto y coreografía es de Antonio Salinas, se hila una serie de historias relacionadas con la infancia de adolescentes, adultos y personas de la tercera edad que integran la comunidad LGBTIQ+. "Es una mezcla intergeneracional de relatos donde hay cartas al retropasado y al retrofuturo, hechas por este personaje y protagonista que somos todos. Para lograrlo, ocupo un formato similar al scrolleo en redes sociales. Cuando scrolleamos en Instagram o Tik Tok no nos importa ver primero un baile, una noticia, un relato, alguien cuenta su vida personal… Es un formato que utilizo y pongo en escena, aunque no es tan evidente", explica Salinas.

El entramado estructura del espectáculo, continúa, tiene muchas capas. La primera es una noticia: "Cuando en la Ciudad de México se legalizó el matrimonio gay, guardé un periódico del día. El espectáculo empieza con un elemento documental que se confronta con mi propia biografía. Tiene esta capa donde cuento historias con pequeños virajes. Lo que quiero hacer es alejarme de esta narrativa gay del suicida, psiquiatrizado y enfermo; darle una especie de caricia a estas narrativas trágicas con otras narrativas. Al mismo tiempo, lo entrelazo con una cronología subjetiva. Por eso le pongo ese nombre, alude al rescate de algunos eventos históricos dentro de la cronología gay".

Foto: Sebastian Varez.

Cuenta que el texto de la pieza ha sido leído por jóvenes y adultos, que la retroalimentación le ha sido útil, y recuerda el entusiasmo de un maestro de secundaria tras la lectura. "A veces olvidamos de dónde viene la apertura respecto a los temas LGBT que han tenido algunas zonas de la ciudad o del país. A veces creemos que surgieron como de una generación espontánea y pasamos por alto que hubo toda una serie de personajes históricos que abrieron campo en lo legal, lo sociológico y lo artístico".

El punto de partida de la pieza fue un texto escrito por Salinas sobre el deseo colectivo de reconocer las propias heridas. "Quienes tienen ciertas diferencias empiezan a segregar. Lo grave de esto es que puede derivar en sentimientos de odio y exclusión, y que eso, en muchos casos, lleva a la muerte o eventos trágicos. A nivel conceptual, quiero que este espectáculo sea una especie de gesto cariñoso. Aún falta esta parte donde todos nos podemos encontrar otra vez como personas sensibles; aún falta espacio para las personas sensibles. Creo que en ocasiones el arte y la academia no hablan del amor entre personas".

Sobre la presencia de Mauricio Rico como creador e intérprete, Salinas explica que, en su trayectoria, ha sido común la escritura de unipersonales, entendidos como piezas donde confluyen el drama, lo coreográfico y la investigación, tanto en la forma como en el contenido. "Ahora, para tener una distancia creativa y crítica respecto al tema, invité a un performer que montara el espectáculo, Mauricio Rico".

La exploración de distintos lenguajes escénicos se remonta con la disyuntiva profesional, en sus años formativos, entre la danza y el teatro. Tuvo la suerte, el privilegio y el esfuerzo, recuerda, de estudiar danza clásica y contemporánea, y actuación dramática. "En una búsqueda de lenguajes, la danza y el teatro no tienen mayor relación, pero ha habido una serie de artistas, investigadoras y experimentadores que han intentado conjugar, no sólo la danza y el teatro, sino el video, la acción performática y el dibujo. Se trata, en gran parte de una visión, que podría señalarse como contemporánea, posmoderna, aunque retoma un principio casi renacentista donde una persona sube al escenario y expresa sus capacidades, dado que no todos los lenguajes pueden abarcar todos los contenidos".

"@NiñoqueBaila75 / Cronología subjetiva" podrá verse los sábados, a las 19:00 horas, y los domingos, a las 18:00 horas, del 8 al 30 de junio, en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo del Centro Cultural del Bosque (Reforma y Campo Marte).