Nadie resguarda el arte del Mercado Abelardo Rodríguez

En el Centro Histórico es posible hacer el mandado entre murales de las hermanas Marion y Grace Greenwood, Isamu Noguchi, Miguel Tzab, Raúl Gamboa Cantón, Ramón Alva Guadarrama, Pedro Rendón y Ángel Bracho. Estos artistas pintaron, bajo la dirección de Diego Rivera, las paredes del Mercado Abelardo Rodríguez.

Estas obras de arte se realizaron en la década de los 30, como parte de un proyecto de integración artística que tenía como objetivo la “higienización” de los mercados de la Ciudad, explica la especialista Claudia Garay, del Instituto de Investigaciones Estéticas (IIE) de la UNAM. Hoy se observan en algunos murales largas grietas, marcas de salitre y otras señales de deterioro.

Al investigar sobre si hay algún proyecto de restauración y protección de los murales, se constató que hay una maraña burocrática en la que las autoridades delegan responsabilidades.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) dijo a EL UNIVERSAL: “La atención de los murales del Mercado Abelardo L. Rodríguez es competencia de la alcaldía Cuauhtémoc y a la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad de México compete gestionar los recursos necesarios para la salvaguarda de los murales y al Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, a través del Centro Nacional de Conservación y Registro del Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam), llevar a cabo la restauración”.

El Instituto explicó que como el Mercado está en zona histórica y de conservación patrimonial, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) “también son instancias competentes”.



La obra Vida campesina y la vida del trabajador, de Ramón Alva Guadarrama, también tiene grietas. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Algunos de los murales son poco accesibles al público, pues están dentro de los locales o en bodegas. Fotos: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Al preguntar a la alcaldía Cuauhtémoc sobre si hay un proyecto para mejorar el estado de los murales, Carlos Velasco, director de Comunicación Social, respondió: “la alcaldía no tiene injerencia alguna sobre los murales”, y agregó que están a cargo de la Ciudad de México. Esta última instancia fue consultada a través de la Secretaría de Cultura y la Autoridad del Centro Histórico. De la primera no hubo respuesta, mientras que la segunda señaló que, si bien apoyó en 2019 con la restauración del mural Vitaminas, de Ángel Bracho, no le corresponde atender los murales porque ellos se dedican a registrar, reportar y, en ocasiones, reparar incidencias como luminarias defectuosas o baches, para preservar los aspectos exteriores del Centro Histórico.

Esta no es la primera vez que las autoridades se contradicen. En vísperas de la Navidad 2019, el mercado Abelardo Rodríguez sufrió un incendio. Entonces, este diario consultó a la Secretaría de Cultura federal para conocer la situación de los murales, a lo que respondió que era un tema que le correspondía a la alcaldía Cuauhtémoc, mientras que la demarcación dijo que el resguardo de los murales es un asunto que le compete a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y al INBAL. En esa ocasión, Cencropam (del INBAL) evaluó los murales y determinó que no había daños.

“Hay un agujero negro abismal sobre quién tiene el resguardo de esos murales”, dijo el muralista Polo Castellanos, miembro fundador de Movimiento de Muralistas Mexicanos, que busca promover el muralismo mexicano a través de encuentros nacionales e internacionales y su preservación, tanto de los murales que se hicieron a lo largo del siglo pasado, como los contemporáneos.

Castellanos explicó que lidió con este laberinto burocrático, cuando trabajó el año pasado con la Lotería Nacional para una serie de billetes de lotería que rindiera homenaje a murales, entre ellos, los del mercado.

“Justo para la emisión de los billetes, fueron ellos a fotografiar los murales y se les impidió, argumentando derechos de autor. Entonces las autoridades del mercado dijeron que se necesitaba una autorización de la autoridad correspondiente, que era el Gobierno de la Ciudad de México. Fueron a pedir la autorización y el Gobierno dijo que esos murales estaban bajo el resguardo del INAH, pero el INAH dijo que estaban bajo el resguardo de Bellas Artes, quienes los volvieron a remitir al Gobierno de la Ciudad de México. Nadie sabe quién tiene el resguardo de estos murales. No sólo es grave a nivel administrativo, sino que es grave para la prevención del deterioro de los murales”, dijo Castellanos.

Con respecto al estado de los murales, el INBAL declaró que, “en general, los especialistas del Cencropam consideran que la obra mural del Mercado se encuentra estable”, pues cuentan con un programa de conservación que atiende a los murales periódicamente y mantiene comunicación con la administración del mercado.

Sobre el caso específico de la marca de salitre en el mural La industrialización de los alimentos, de Marion Greenwood, el Instituto dijo que el retiro de las sales sobre la pintura también depende de las labores de la alcaldía:

“La presencia de sales con carbonatos (...) es derivado de la acumulación de humedad en el muro, generada por filtración de agua del exterior; por lo que la alcaldía Cuauhtémoc atenderá dicha filtración”.

El mercado cuenta con una declaratoria de Patrimonio Intangible de la Ciudad de México, desde 2016, pero por ser parte de los Mercados Públicos de la Ciudad de México, no por su valor artístico, pues de ser así, contaría con la declaratoria de Patrimonio Tangible. La diferencia radica en que la primera busca preservar tradiciones, como formas de hablar, festividades, danzas y música popular; mientras que la segunda garantiza “la preservación del patrimonio cultural tangible (material)”, se lee en el sitio web del Gobierno de la Ciudad de México. “Los bienes culturales tangibles son por ejemplo; Edificios de valor patrimonial o esculturas”, especifica.



Marca de salitre, en La industrialización de los alimentos, de Marion Greenwood. Foto: Fernanda Rojas / EL UNIVERSAL

Otros pendientes del Mercado

La investigadora de la UNAM Claudia Garay, afirma que la preservación del Mercado Abelardo Rodríguez es muy importante porque se trata de un complejo arquitectónico y artístico “único” en el país por ser una fusión de estilos ( colonial, neocolonial, con motivos art-decó y un estilo funcionalista) que le valieron en su momento el título del “mercado más moderno de la Ciudad de México” y que trató de ser replicado, sin mucho éxito.

Sandra Zetina, también investigadora del IIE y especialista en muralismo, tras hacer un recorrido concluyó que hay deterioro en algunos de los murales , algunos causados por los sismos recientes y otros, como la decoloración, que dependen de la técnica del artista. Aunque señala que se encuentran mucho mejor, comparado con su estado en la década de los 90.

Sin embargo, considera que hay otros aspectos más importantes que merecen atención. como revisar la estructura arquitecónica del edificio y que todos los murales sean accesibles al público, pues algunos tienen acceso restringido, como los del Teatro del Pueblo o los que están en las bodegas de los locatarios. “Sí hay daños, pero lo fuerte es que no hay posibilidad de visitarlos”, dijo Zetina. Al respecto, la alcaldía dice trabajar para “volver más turístico” el mercado.



