Mudanza de Secretaría de Cultura a Tlaxcala, “una simulación”

“Nuestra sede en el Palacio de Cultura de Tlaxcala está llena de vida”, “¡Nuestra sede en Tlaxcala es escenario de una inmensidad de expresiones artísticas!”, con estas leyendas la Secretaría de Cultura publicita sus actividades en la sede de Tlaxcala, en la que dicen operar desde enero de 2019. En una visita realizada a este espacio a finales de agosto se pudo constatar una atmósfera alejada a la “vitalidad” que anuncian. Una vez concluida la conferencia de prensa sobre el evento Original —que impulsa la venta de diseño artesanal y su protección—, un grupo de empleados permaneció en el lugar para recoger el escenario y luego dirigirse a sus oficinas. A su vez, una docena de niños salía de sus talleres en la Colmena. El apacible ritmo y los descuidos en el edificio (como muros agrietados) daban la impresión de cierta desatención.

Una de las propuestas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador era descentralizar las secretarías. En septiembre de 2018, el mandatario anunció que la primera en hacer el proceso de mudanza sería la Secretaría de Cultura, con destino a Tlaxcala. Cuatro años después, en el Palacio de Cultura (Av. Benito Juárez, 62) sólo 83 empleados de la dependencia realizan “actividades recurrentes”, indicó la Dirección General de Administración de la dependencia, que detalló que con recurrente se refiere a: “Vamos de manera periódica”. La Secretaría de Cultura cuenta con un total de 12 mil 425 empleados —incluyendo una minoría de personal de otros estados—, informó Comunicación Social, y se distribuyen en varias sedes en la Ciudad de México, siendo las principales en Reforma 175, Arenal 40 (Chimalistac, Álvaro Obregón) y ahora en el Complejo Cultural Los Pinos.

De acuerdo con la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ya reside y trabaja en Tlaxcala, destinando un solo día a la semana para realizar tareas en la Ciudad de México, dependiendo de la exigencia de su agenda.



El Teatro Xicohténcatl, uno de los pocos foros en el estado para realizar eventos culturales, sólo tiene capacidad para 300 personas.

“Está también el coordinador del INAH estatal, tenemos aquí la Colmena y su director; una parte de Vinculación Cultural, que es la que ve Cultura comunitaria aquí, y Comunicación Social. Yo tengo aquí instalada un área. Lo que pasa es que yo estoy a cargo del proyecto Chapultepec y el Complejo Cultural Los Pinos y tengo que estar allá”, declaró la funcionaria en entrevista con EL UNIVERSAL.

Núñez Bespalova reconoció que el Palacio de Cultura en Tlaxcala les “queda chico”, por lo que están por rentar otro edificio.

“Actualmente se encuentra en proceso de formalización un contrato de arrendamiento, mismo que INDAABIN (Administración y Avalúos de Bienes Nacionales) ha estado revisando, por lo que se dará información una vez que haya sido celebrado”, complementó la Dirección de Administración, cuando se le preguntó por el costo de esta renta.

Sobre el costo del resto de la mudanza, esta oficina dijo que “no se tiene registro de erogaciones de mudanza”, días después de haber declarado en una solicitud de información para la sección de Nación que “no existe dentro de la estructura programática autorizada programa presupuestario vinculado o dirigido a la atención específica de la descentralización de la Secretaría de Cultura”.



La Plaza Bicentenario, que artistas locales pensaban se iba a rescatar como centro cultural, es ahora del Instituto Politécnico Nacional.

Una decepción para los artistas

Ante este panorama, consultamos a miembros de la comunidad artística de Tlaxcala para saber cómo la —aún incompleta— mudanza de la Secretaría de Cultura federal a su estado había impactado al sector. Para los artistas, la idea de la descentralización creó altas expectativas porque les dio un beneficio inmediato: estar bajo el foco, no pasar desapercibidos. Sin embargo, el entusiasmo se ha desvanecido.

“Cuando se habló de que llegaría la Secretaría de Cultura estábamos emocionados, pensamos que iba a traer nuevas oportunidades. Hasta el momento creo que sigue todo igual, no ha habido un impacto sobresaliente”, declaró Daniel Vásquez, pianista y cantante de coro.

“La Secretaría de Cultura Federal es una simulación”, afirmó Édgar Landeros, actor y director de una compañía de teatro independiente, quien considera que el simple hecho de no contar con un edificio con la capacidad de albergar a todos los empleados es una señal de que no se planeó mudar la dependencia.

“Si el gobierno realmente quisiera hacer una descentralización, habría construido un edificio. Si se llegara a rentar, no conozco un edificio que tenga las capacidades para poder albergar a la Secretaría”, agrega. El artista explica que la mudanza era una oportunidad para rescatar la Plaza Bicentenario, un “elefante blanco” ubicado a un lado de la nueva sede de Cultura, que fue construido a medias en 2011 bajo la promesa de convertirse en un centro cultural y ahora es del Instituto Politécnico Nacional.

Para Landeros, la falta de espacios culturales es un error que se ha arrastrado desde sexenios pasados y que esperaba se tratara de enmendar con la presencia de la encargada de la Cultura del país. Pero no ha sido así.

“Ni siquiera hay un foro, como el Cenart, no tenemos nada de eso y no hay planes de construir espacios culturales en estos tres años en que la Secretaría está aquí. Ni hay un foro en el estado en sí, los eventos se hacen en el estadio. El Teatro Xicohténcatl es muy pequeñito, le caben 300 personas. No hay instalaciones para hacer eventos”, detalló.

Cambios sutiles

La fantasmal mudanza sí ha traído consigo sutiles cambios. El principal fue que con la llegada de la dependencia federal, la cultura se independizó de la Secretaría de Educación y el Instituto de Cultura pasó a transformarse en Secretaría de Cultura de Tlaxcala. Su titular es Antonio Martínez Velázquez, quien dirigió Comunicación Social en la Secretaría de Cultura Federal, bajo la dirección de Alejandra Frausto.

Para Landeros, este movimiento ha tenido resultados positivos: “Organizó un comité de diversidad sexual, eso fue un punto muy bueno para la secretaría estatal. Apenas se creó también la licenciatura de Artes Plásticas”. Pero el promotor cultural señaló que los procesos para prestar servicios culturales (como funciones de teatro) se complicaron. “Ahora uno se tiene que volver proveedor y te piden un montón de requisitos. Eso ha hecho que muchos grupos no trabajen con la Secretaría”.

Ela Silva, actriz y profesora de teatro, concuerda con que los trámites para ofrecer servicios culturales se han complicado.



La desatención en el Palacio de Cultura es evidente, hay varios muros que registraban grandes grietas incluso antes de los sismos de esta semana. Foto: Frida Juárez/EL UNIVERSAL

“Los trámites administrativos para pagar las funciones ya no son directamente con la Secretaría, sino a través del Gobierno, uno tiene que darse de alta en un padrón, piden muchos documentos y es tardado. Esto entorpece el pago”. indicó.

Silva se muestra más optimista ante los cambios, considera que es una cuestión de adaptación. Eso sí, cuestionó la ausencia de la convocatoria de la Muestra estatal de Teatro, aunque rescata que también han surgido nuevas en colaboración con el Centro Cultural Helénico.

El pianista Daniel Vásquez también señaló dos modificaciones en el ámbito musical, una de estas es el cambio de parámetros del Festival Internacional de Coros, tras el despido de su director. El músico considera que fue bueno preservar el festival de coro, pero cuestiona la imposición de los cambios: “Lo consideraba un festival de calidad y pienso que no se tenía que modificar. Habrá que esperar cómo lo presentan en noviembre”.

El recién creado festival JazzTlax no corrió con la misma suerte y se le quitó el apoyo.

Otra cuestión que han percibido los locales es que la Secretaría de Cultura federal ha realizado eventos culturales con artistas procedentes de la Ciudad de México. Sobre esto hay opiniones encontradas, pues si bien Landeros considera que el talento local es relegado, Silva lo ve como una oferta cultural variada.