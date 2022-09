Mondiacult abre con denuncias de destrucción de patrimonio cultural por guerras

La primera jornada de la conferencia intergubernamental Mondiacult 2022, el encuentro más importantes de las últimas décadas en políticas culturales y desarrollo sostenible, organizado por el gobierno de México y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con la participación de más de cien ministros de todo el mundo (la cifra no es clara), fue inaugurada ayer en el Lunario del Auditorio Nacional (la otra sede es el Complejo Cultural Los Pinos). Esta es la segunda vez que la conferencia, cuyo objetivo es definir las directrices de las políticas culturales a partir del escenario actual, se realiza en México (la primera fue en 1982).

Y tras los actos inaugurales, las primeras mesas de trabajo dieron paso al debate, pues Armenia señaló la destrucción de sus bienes patrimoniales por la guerra contra Azerbaiyán, y lo mismo condenó el ministro de Cultura de Ucrania ante el conflicto con Rusia. Por lo que ambas naciones llamaron a intervenir para preservar y recuperar su patrimonio cultural e histórico.

Antes, en el acto inaugural, estuvieron en el pódium la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay; la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; la jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y la esposa del Presidente de México, Beatriz Gutiérrez Müller, quien fue la primera en tomar la palabra, en representación de Andrés Manuel López Obrador.

Leer también: Arranca Mondiacult sin AMLO y Ucrania exige preservación de su patrimonio

En el acto participaron la Orquesta Escuela Carlos Chávez, el Coro Sinfónico Comunitario, los semilleros de teatro de Kanasín, Yucatán, y de danza de Los Pinos, Zacatecas, Isla Mujeres, Quintana Roo, Comalcalco y Tabasco.

La intolerancia, el racismo, la recuperación de patrimonio y la descolonización de la cultura fueron las líneas del discurso de Gutiérrez Müller, quien citó que, en el siglo XIX, el gobierno mexicano determinó que el pueblo yaqui era “biológicamente indomable y, por ello, quedaba justificado el hecho de someterlo con más fuerza bélica. Unos cuantos historiadores saben que el de los yaquis fue el primer holocausto del siglo XX en el mundo para vergüenza de los mexicanos. Tengo claro que quienes desean aniquilar a las culturas ancestrales, en particular a las culturas originarias de América, atrofian y detienen el desarrollo de cualquier nación (…) El racista retrotrae el desarrollo de la humanidad”, palabras que complementaron el mensaje de la presentación inicial de danza y música.

Por su parte, Frausto reforzó la idea, dijo que “no hay cultura sin comunidad” y que las manifestaciones de las culturas originarias deben dejar de ser vistas como “raras, bárbaras o exóticas”. Además de resaltar que “nos enmarca el histórico Bosque de Chapultepec, uno de los bosques urbanos más grandes del orbe y que ahora dedica 800 hectáreas al binomio inseparable Naturaleza y Cultura (…) Este gran encuentro es posible al enorme apoyo del Presidente de México, quien envía su saludo más fraterno y que se encuentra extraordinariamente representado esta mañana por Beatriz Gutiérrez Müller”.

La funcionaria precisó que México fue elegido nuevamente como sede de la conferencia antes de la pandemia, recalcando que durante el confinamiento la cultura fue fundamental y que hay que aprovechar los ocho años que restan en la agenda 20/30.

Al respecto, la directora de la UNESCO, Audrey Azoulay, señaló que la pandemia dejó la pérdida de 10 millones de empleos de la industria cultural en el mundo. Pero Frausto abundó que en México la cifra fue de alrededor de 500 mil personas las que perdieron su fuente de ingreso.

Claudia Sheinbaum se limitó a darles la bienvenida a los ministros de Cultura de decenas de naciones participantes.

Antes, Azoulay dijo que “las conferencias de estos tres días permitirán orientar las políticas públicas del futuro” y que “la declaración final le devolverá el lugar que le toca a la cultura en la agenda internacional”.

A la ausencia de López Obrador en la inauguración, en el último día de actividades del Mondiacult se sumará la del canciller Marcelo Ebrard, quien será representado por Martha Delgado, subsecretaria de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

Leer también: Mondiacult 2022: México se constituye como epicentro de la cultura



De Ucrania, Oleksandr Tkachenko ofreció su mensaje por video. Foto: Cristopher Cabello/ EL UNIVERSAL

AUDREY AZOULAY

Directora General de la UNESCO

“La declaración final le devolverá el lugar que le toca a la cultura en la agenda internacional”



Crisis cultural

Ayer, en los primeros trabajos de la jornada, una de las mesas se tituló “Patrimonio y diversidad cultural en crisis”, que contó con la participación de los ministros de Armenia, Burkina Faso, Ucrania e Irlanda del Norte.

Armenia puso en la mesa reproches a la destrucción de bienes patrimoniales debido a la guerra contra Azerbaiyán, que ha dejado un saldo de más de 2 mil monumentos culturales y más de 20 mil objetos museísticos destruidos, por lo que el representante de ese país hizo un llamado a garantizar el derecho a la historia y a la memoria social.

A manera de réplica, el ministro cultural de Azerbaiyán dijo que esas declaraciones “son falsas e ilógicas, “son cuentos de hadas” sin sustento; y convocó a ese país a aceptar las realidades y respetar la soberanía de los países que integran a la UNESCO.

Sobre el mismo tema de la destrucción a causa de la guerra habló el ministro de Ucrania, Oleksandr Tkachenko, quien no estuvo presente pero a través de un video enfatizó que la actual guerra que enfrentan contra Rusia tiene el objetivo de borrar la memoria y la historia de Ucrania; por lo que hizo un llamado a la UNESCO a intervenir para preservar y recuperar el patrimonio destruido por esa guerra.

“Estimados colegas de todo el mundo, estamos hablando de los retos culturales del mundo, ahora estamos debatiendo sobre el patrimonio mundial y en este contexto tenemos que reconsiderar nuestras posiciones; este año estamos enfrentando una gran amenaza, una guerra de gran escala en Europa. Queda claro que esta guerra que vivimos es en contra del patrimonio; queda claro que el invasor no reconoce nuestro derecho a existir y no quiere que la cultura ucraniana exista. La guerra que experimentamos cambia el entendimiento de Ucrania. Todos los ucranianos nos hemos unido para preservar la libertad y el derecho a la vida, preservar nuestra cultura y nuestra historia. No sólo es Ucrania, es toda Europa la que debe defender la democracia que se ve amenazada”, indicó.

La escalada de Rusia en Ucrania, agregó el funcionario ucraniano, “amenaza las instituciones y el patrimonio cultural de Ucrania; incluso los sitios de patrimonio cultural reconocidos por la UNESCO se ven amenazados de destrucción”.

Para finales de septiembre de 2022, indicó Oleksandr Tkachenko, más de 4 mil sitios patrimoniales de Ucrania se han visto afectados por esta guerra.

Beatriz Gutiérrez Müller

Presidenta honoraria del Consejo Asesor de la Coordinación de Memoria Histórica y Cultural de México

“Quienes desean aniquilar a las culturas ancestrales, en particular a las culturas originarias de América, atrofian y detienen el desarrollo de cualquier nación”

Por su parte, la representante de Burkina Faso, Rémis Fulgance Dandjinou, abordó las múltiples crisis de ese país debido al extremismo político que ahí se vive en la actualidad.

“Hay profanación de los edificios patrimoniales. Este extremismo limita la creatividad de la sociedad, sobre todo de los niños. Hay violaciones a los derechos humanos y a los derechos culturales. El patrimonio cultural y la creatividad deben ser defendidos con fuerza por toda la comunidad mundial, la cultura debe ser una respuesta a los comportamientos extremistas”, enfatizó Rémis Fulgance Dandjinou,.

El ministro de Irlanda del Norte, Stuart Andrews, que también estuvo ausente, pero dirigió su mensaje por video, condenó la destrucción del patrimonio de Ucrania por parte de Rusia, y sugirió que las fuerzas rusas deben retirarse inmediatamente de las fronteras con el territorio ucraniano.

En la jornada de ayer también hubo reuniones paralelas, pero a puerta cerrada entre ministros de diferentes naciones, debido a que así lo exige la naturaleza de las discusiones, indicó el área de Comunicación Social de la Secretaría de Cultura. Al final de las jornadas, aseguró la dependencia, se brindarán resúmenes de los temas discutidos.

A los trabajos de Mondicault confirmaron asistencia los ministros de 121 países, pero algunos no lograron llegar a tiempo por retrasos en los vuelos y temas climáticos. Mañana, se informó, se darán a conocer la cifra final de ministros participantes, y la cifra del costo total por la realización del evento.

La Secretaría de Cultura, indicó, pidió a los directores generales apoyar con personal con habilidades en idiomas para facilitar la logística del evento. Estima que un total de mil 500 trabajadores de Cultura y de la UNESCO participaron en la gestión del evento.

Agenda de la segunda jornada de Mondiacult

10-13 horas: Conferencia “Políticas culturales renovadas y reforzadas” (Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos)

10-13 horas: Conferencia “La cultura para un desarrollo sostenible” (Salón Adolfo López Mateos, Complejo Cultural Los Pinos)

15 - 19: Conferencia “El patrimonio y la diversidad cultural en crisis” (Cancha de tenis del Complejo Cultural Los Pinos)

15-19 horas: Conferencia “El futuro de la economía creativa” (Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos)

19-19:30 horas: La Secretaría de Cultura da resumen de la jornada (Sala de prensa)