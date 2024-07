En la Casa de México en España (ubicada en Madrid) recién inauguró la exposición “Dura menos la eternidad”. Ahí se exhiben dos visiones fotográficas de lo que es México: la visión artística del fotógrafo Rafael Doniz y el ojo periodístico Pedro Valtierra. De éste último se exhiben más de 40 imágenes de sus trabajos más conocidos como Mujeres de X’oyep, Mineros desnudos, Los Panchitos, el terremoto de 1985 y niño Fidencio.

Al inicio, ante la pregunta sobre qué visión de México percibe de sus fotografías en su exposición, Valtierra dice, de forma concisa, que “México tiene muchos problemas sociales. Mostramos la realidad de nuestro país, sus contradicciones”. Sin embargo, cuando la conversación se dirige hacia hablar sobre el oficio del fotoperiodismo, su gran pasión, el fundador de la agencia Cuartoscuro deja ver cómo percibe al país:

“De pronto te decepciona el trabajo. La pobreza sigue, la marginación sigue y uno sigue haciendo fotos. Cuando empecé a hacer fotos, siempre pensé que mi fotografía iba a contribuir a mejorar el país y luego ve uno el país y ha cambiado casi nada. Pero bueno, los periodistas somos necesarios en la sociedad, nuestro trabajo es fundamental porque ayuda a crear consciencia y esa es la idea, junto con contribuir a mejorar el mundo. A lo mejor es muy pretencioso, pero eso quisiera que mis fotos hicieran”.

Lee también: El 4 de Julio y Chaac vs Poseidón, en los memes de la semana

Valtierra lleva 50 años dedicándose al fotoperiodismo —bromea con que ha trabajado desde “la prehistoria”—, siempre a las prisas, como exige el oficio. En la exposición se remarcan los distintos tiempos bajo los que trabajan sus protagonistas, siendo el arte de Doniz más pausado, mientras que el de Valtierra es de reacción rápida. Con el paso del tiempo, el fotoperiodista ha visto la evolución de la tecnología en la fotografía, pero señala que aunque parezca que con tantos avances “hemos achicado el tiempo”, asegura que el resolver de forma ágil y veloz sigue dependiendo de quien hace la foto. “El tiempo es una lucha eterna que los periodistas siempre vamos a tener. Siempre estamos a destiempo. Pienso que la competencia sigue. Lo digital nos ha metido en muchas dinámicas, complicaciones y desventajas. Pero la fotografía todavía se hace con el corazón”, afirma.

“Dura menos la eternidad”, exposición fotográfica. Foto: cortesía

Si bien la lucha contra el tiempo, a partir de la tecnología, no es lo que le preocupa a Valtierra, sino la idea de que eventualmente herramientas como la Inteligencia Artificial lleguen a pesar más que la fotografía y el periodismo en sí:

“Todavía los humanos tenemos que sobreponernos con nuestro corazón y lo que hay que hacer es dominar la tecnología. El reto más importante es que la tecnología no nos someta. El día que nos someta a los periodistas, ese día se acabará el periodismo. No podemos los fotógrafos ni los reporteros perder la batalla ante la tecnología”.

Lee también: Acceso libre a la cultura peruana en el festival “Ayni, el Perú en México”, en el Museo de las Culturas del Mundo

Pese a todo, Pedro Valtierra, nacido en Zacatecas en 1955, no piensa dejar la foto. Aunque sí considera bajar un poco el ritmo:

“He estado pensando en qué voy a hacer, hago fotos ahora, pero cuando las muestro a la gente no le gusta, les gusta solamente lo viejito y está bien. Pero no descarto cambiar mi estilo, hacer un poco más de paisaje… El reportaje es un buen refugio para mí, ya es con más calma, ya no son las prisas, y tengo dos o tres ideas por ahí. Sí quiero dedicarme siempre a la fotografía, porque no puedo cambiar de oficio, es tan poco el tiempo que uno vive como para cambiar de oficio”, concluye.

La exposición “Dura menos la eternidad. México en la mirada de Rafael Doníz y Pedro Valtierra” muestra un total de 145 fotografías, curadas por Héctor Orozco. El acceso es gratuito y estará abierta al público hasta el 8 de septiembre en la calle Alberto Aguilera, #20, Madrid, España.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

melc