México llevará a Cuba sólo a autores del FCE

No sólo los autores de la 4T, como Paco Ignacio Taibo II, Pedro Salmerón, Felipe Ávila y Fabrizio Mejía Madrid, entre otros, encabezan la delegación con la que México participará cómo Invitado de Honor de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro de la Habana (FILH), que se realizará del 20 al 30 de abril, falta agregar además otro detallito: todos ellos, junto con otros como Zel Cabrera, Francisco Hinojosa, Vivian Mansour, Galo Mora, Federico Mastrogiovanni, Cristian Valencia, de Elisa Ramírez y Ricardo Peláez son autores del Fondo de Cultura Económica; varios de ellos se sumaron al catálogo de la otrora prestigiosa editorial mexicana en los últimos tres años, es decir, en la actual administración. Nunca antes se había visto que en una delegación de México como Invitado de Honor a la feria del libro de otra nación no hubiera en el programa —al menos el que presentaron apurados el pasado lunes mediante comunicado de prensa— un autor de otra editorial que no fuera la del Estado mexicano. ¿Será que no invitaron a ninguna editorial comercial (¿y neoliberal?) a participar ni a exhibir sus libros en La Habana?, o ¿será que de plano todos los que invitaron fuera del cuadro de la 4T declinaron la invitación a vivir la fiesta librera cubana? En fin, otro detallito es que la nueva librería que el FCE tendrá en Cuba llevará por nombre Tuxpan; ajá, como el puerto veracruzano del que zarpó Fidel Castro en el Granma para iniciar la revolución. Se rompieron la cabeza con tanta originalidad, chico.