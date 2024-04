Barcelona. —El cantautor español Joan Manuel Serrat (Barcelona, 1943), anunciado ayer como ganador del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2024, mostró gratitud por la distinción, que reconoce un trabajo de decenios, y afirmó que, “en este momento, me siento bastante a gusto con lo que he hecho y con lo que he sido”.

A los 80 años cree que se trata de un “buen colofón” para su trayectoria y desea que la vida sea generosa y la pueda seguir disfrutando, expresó durante una rueda de prensa en Barcelona, donde nació.

La fundación que concede los galardones en distintas áreas reconoció al compositor e intérprete de canciones icónicas como “Mediterráneo” o “Hoy puede ser un gran día”, por “el alcance de una trayectoria artística que trasciende la música”.

“Me siento bastante contento con mi vida. Procuro distinguir los momentos más claros de los más turbios, los que me han producido más satisfacción de los que no. Hecho esto, los junto todos, y me siento bastante a gusto con lo que he hecho y lo que he sido en esta vida. Espero que sea generosa y me permita disfrutarla en el tiempo”, señaló Serrat, quien ha grabado más de 500 canciones, más de 40 álbumes y ha puesto música a los versos de los poetas más grandes en español, como Antonio Machado, Miguel Hernández, Pablo Neruda, Mario Benedetti, Rafael Alberti, Federico García Lorca o León Felipe.

Cuando recibió la llamada para comunicarle el premio, indicó, vivió un momento “muy inesperado y feliz”, lo que no impidió que siguiera con lo que tenía previsto hacer en el día, como renovar el permiso de conducir, ir al notario con su hija y comer con la familia.

Aseguró que ya anotó que el 28 de octubre tendrá el día ocupado porque es cuando se entrega el premio, que ha recibido con “extraordinaria satisfacción, alegría, gratitud, emoción, con sorpresa”.

No obvió que han pasado un par de años desde que anunció su retirada, algo que hizo porque quiso, y agregó que sigue escribiendo, aunque no para publicar, también algunas canciones, sin ningún compromiso, porque tampoco ve dónde darlas a conocer. Dijo que confía en tener tiempo para disfrutar con “la serenidad y la distancia que merece” el premio Princesa de Asturias, que en ediciones anteriores ganaron otros cantantes como Bob Dylan y Leonard Cohen. El artista que ha conquistado al público latinoamericano, agregó que “en cualquiera de sus disciplinas, el premio es sumamente prestigioso, no sólo en el apartado de las Artes, también en el de las Letras, las Ciencias, en cada modalidad”.