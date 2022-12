Más trabajadores culturales sin sueldo, ahora en los Pilares

Parece que los golpes presupuestales en la cultura ya se notan también en el gobierno de la capital. Nos cuentan que los talleristas y docentes de uno de los programas estrella del gobierno, los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes, conocidos como PILARES, no han recibido el pago correspondiente a noviembre, y algunos han amenazado con tomar instalaciones, claro, no es para menos. La cereza del pastel es que, en días recientes, dada las negativas de las autoridades de dispersar los pagos, algunos talleristas reportaron en Facebook “acarreo” a ciertos eventos del gobierno local y federal, como La noche de las estrellas, algunas conferencias de prensa de la jefa de gobierno y, por supuesto, la llamada “marcha por la transformación” del Presidente. Ojalá que diciembre no se convierta en una amarga batalla para estos trabajadores.

¿Cuánto falta para que empiecen los robos en los museos?

Tomar a la ligera la vigilancia de los museos del gobierno federal, que resguardan numeroso patrimonio artístico, equipo y materiales de todo tipo, podría salir caro. Nos cuentan que en julio, un libro de la Biblioteca del Museo Carrillo Gil fue robado. Nos dicen que el ejemplar estaba en una mesa de exposición y que el responsable fue un visitante. ¿Cómo reaccionó el museo? "Lo dio por perdido". Hoy es el robo de un sencillo libro, pero ¿qué necesitarán los museos del INBAL para reaccionar ante sus vulnerables medidas de seguridad?