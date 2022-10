¿Más cambios en Secretaría de Cultura?

Dicen que cuando el río suena es que agua lleva, pero en este caso suena a huracán que dejará a su paso daños graves. Nos cuentan que corre el rumor, ahora sí muy fuerte, de que Armando Casas dejará Canal 22; bueno, nos aseguran que el cineasta no llegará a diciembre. Nos dicen que el conflicto es por un pequeño negocio que no resultó: a Casas se le ocurrió obtener ingresos por la “renta” de la señal 22.3 a un privado. Y pues no. Eso ha derivado en problemas y nos insisten en algo más grave: saldrá Casas del 22 y entraría ¡Pável Granados! Lo que aún no se sabe es quién relevaría a Granados en la Fonoteca Nacional, cuya gestión ha sido muy cuestionada.

El del Cervantino, un programa que va al paso

El 21 de octubre, el Festival Internacional Cervantino anunció la cancelación del concierto del músico Dmitry Masleev por “causas de logística”. La presentación de Masleev, pianista afamado a nivel internacional desde que en 2015 ganó el Concurso Internacional Chaikovski en Moscú, debía ser uno de los platos fuertes de música clásica este año. Es entendible que en eventos tan grandes, ciertos retrasos y cancelaciones sean inevitables; lo que no es tan entendible es la forma en que el FIC lo solucionó: tomó el camino más fácil e invitó al pianista potosino, nacido en Rusia (para no perder el tono), Vladimir Petrov, ganador del segundo lugar en el X Concurso Nacional de Piano Angélica Morales-Yamaha. Es bueno, muy bueno, apoyar al talento joven mexicano, y no tenemos nada contra las virtudes del mexicano, pero hay que reconocer que el FIC tuvo tiempo de sobra (la presentación es el 30 de octubre) para buscar a otra figura de la talla internacional de Masleev.

En el Dolores Olmedo zopilotean al actor Ignacio López Tarso

La ofrenda del Museo Dolores Olmedo, que este año se montó en el Museo de Historia Natural en Chapultepec, rinde homenaje a los ídolos del cine de oro mexicano que ya no se encuentran con nosotros, como María Félix, Pedro Infante, Emilio El Indio Fernández, entre otros. Llama la atención que en la representación de la cinta Macario está la calavera de Ignacio López Tarso, pero el actor sigue vivito y coleando a sus 97 años. ¿Será que el museo hizo un “Adela Micha” y ya lo anda zopiloteando?

La fiesta fifí en el Museo del Carmen

Se sabe que desde que llegó la 4T, el presupuesto para museos se fue al suelo, tanto que en algunos recintos como el Nacional de Arte o del Palacio de Bellas Artes no hay dinero para cosas elementales como arreglar goteras o grietas; sin embargo el Museo de El Carmen no está en la lógica de la austeridad republicana, organizó una fiesta con vino, edecanes y contrataron a un DJ para inaugurar la exposición San Ángel, un paseo dominical. ¿Y entonces?

