Desde antes de la caída de Tenochtitlán e, incluso, después de ésta, la Malinche es una especie de figura providencial en los planes de Hernán Cortés, explica la soprano mexicana Mariana Valdés, quien interpreta a dicho personaje en la ópera El vencedor vencido —compuesta por Federico Ibarra con libreto de Enrique Serna—, que se estrenará el 18 de abril, a las 20:00 horas, en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes.

Es importante mencionar que El vencedor vencido trata sobre la expedición fallida que hace 500 años emprendió Cortés rumbo a la selva hondureña. En cierta medida, recalca, la pieza le da un giro a la forma predeterminada en la que es vista la Malinche. “Ella tiene un momento crucial donde se da cuenta de que Cortés la necesita por su papel como intérprete de lenguas y ser casi como su pareja. El libreto aborda, por ejemplo, a Martín Cortés, el hijo que tuvieron. Además, la Malinche habla desde su postura política en cuanto a los mexicas; me refiero a lo que sufrió gracias a ellos. Hay un aria en la que explica cómo fue tratada desde su infancia por este pueblo de guerreros y, para mí, se trata, esencialmente, de una postura política y de cómo ella veía, desde su experiencia, a este pueblo”, afirma la ganadora del primer premio en el Concurso Internacional de Canto de Trujillo en Perú.

Más allá de tratarse del estreno internacional de esta ópera, Valdés, quien se ha presentado en el Vocal Arts Festival de Edmonton, Canadá, y el Piccolo Opera Festival del Friuli Venezia Giulia, debutará en el Palacio de Bellas Artes. “Para mí es un gran punto en mi carrera y, al mismo tiempo, me encanta poder hacerlo con una ópera mexicana; con un compositor que nos representa y va a estar presente en el estreno”. Dice que por tratarse de una ópera en español, a veces la dicción representa un gran reto: “En ocasiones, por el registro que tenemos, hacemos un esfuerzo para que el texto se entienda de la misma forma”.

La soprano recordó que Iván López Reynoso, director concertador de la ópera que interpretará la Orquesta y Coro del Teatro de Bellas Artes, dijo que, si se le comparaba con otras obras del maestro Ibarra, El vencedor vencido tiene frases más líricas y permite una capacidad mayor de expresión. “Creo que esa es la clave porque es una partitura que transmite mucha intensidad emocional en diferentes puntos de la historia, lo cual permite sumergir al público en la trama y capturar el momento”.

El fracaso de la Malinche, abunda, proviene de una falsa creencia: que su ayuda para derrotar a los mexicas le valdría no sólo una venganza, sino un puesto importante junto a Cortés. “Y no es así. Digamos que con el fracaso de él también se la lleva a ella. Me interesa mucho el término malinchista porque se usa a partir de la consideración de la Malinche como una traidora, alguien que representa el repudio hacia los de su tierra. De hecho, en el libreto, Cuauhtémoc le dice: ‘tú eres una traidora’. Y ella responde que no es una traidora. Más bien, fueron los mexicas quienes hicieron sufrir a todos los pueblos. Ellos son los verdugos de su raza”.

Concluye que se trata de una representación en la que la Malinche ve por sí misma y piensa en vengarse de sus opresores, creyendo que los extranjeros son la respuesta que no sólo busca ella misma, sino el resto de los pueblos.