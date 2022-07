María Hanneman: “Un sueño, tocar en los 50 del Cervantino”

La joven pianista María Hanneman, ganadora en 2021 del primer lugar del International Music Competition, London Gran Prize Virtuoso, anuncia su debut en el Festival Internacional Cervantino, que se realiza cada año en Guanajuato y este 2022 celebrará su 50 aniversario. La presentación de Hanneman es el 22 de octubre en el Templo de la Compañía de Guanajuato.

El programa se conformará por una sinfonía y un preludio y fuga de Johann Sebastian Bach; valses y estudios de Frédéric Chopin; sonatas de Ludwig van Beethoven; el Rondó capriccioso, de Félix Mendelssohn, y la Gavota para piano a cuatro Manos, de Manuel M. Ponce.

Hanneman también va a participar en el Circuito Cervantino con tres recitales en el Teatro de la Ciudad en Celaya, el 7 de octubre; en el Teatro de la Ciudad en Irapuato, el 21 de octubre, y en una sede aún no anunciada, en León, el 23 de octubre.

Sobre su repertorio, la pianista cuenta que todas las obras tienen algún grado de impacto emocional en ella, pero destaca el Rondó capriccioso porque “es una pieza en la que me puedo expresar muy bien. Su principio es muy lento y todo lo demás es rápido, lo cual no impide que me pueda seguir expresando”.

La joven, que tiene 16 años y empezó a estudiar piano desde los cuatro años de edad, se muestra emocionada también por la oportunidad de debutar en el Festival Cervantino.

“Cuando era chiquita fui al festival y me dieron ganas de tocar ahí. Me siento agradecida con la gente que me invitó. Para mí es un sueño estar en los 50 años del Cervantino”.

Su preparación, no sólo para el festival, sino para los recitales que tiene en agenda este año, implica estudio, disciplina y exigencia, señala Hanneman.

“Tomo muy en cuenta las correcciones que me dicen mis maestros. He estudiado mucho porque el evento es importante. Practico entre cinco y seis horas al día; cuando empecé, estudiaba una hora y luego fui aumentando la práctica a dos, tres, cuatro y cinco horas al día.

Los pianistas que admira —enlista Hanneman— son Martha Argerich, Yevgueni Kisin, Daniel Barenboim, Yuja Wang, Vladimir Horowitz, Max Richter, Jorge Federico Osorio y Daniela Liebman. Entre los músicos no pianistas destaca a Javier Camarena, Horacio Franco y María Katzarava.

“Esos son los clásicos que puedo mencionar y que más me han marcado”, dice. Vale la pena señalar que el año pasado justo colaboró con uno de los artistas citados, el tenor mexicano Javier Camarena, en una serie de tres conciertos en el marco de su gira “Tiempo de Cantar”.

Por otra parte, Hanneman se encuentra en un momento clave de su formación, ya que fue una de las seccionadas internacionales para estudiar durante dos años en el Centro Integrado de Música Padre Antonio Soler de El Escorial en Madrid.

“Fue un proceso largo, duró un mes. Empezó con tres días seguidos de exámenes en los que se vieron varias cosas: aspectos musicales, teóricos y de conocimientos. Luego dieron los resultados de las mismas pruebas y la validación de las notas. Una vez que se aprobó todo, se hizo la asignación de plazas a los mejores elementos”, afirma.

La pianista se muestra tranquila y aliviada con la noticia de su ingreso a la prestigiosa institución, después de una evaluación rigurosa y ardua.

“Es una escuela con muy buen nivel y buenos maestros, que sirve para prepararse para los exámenes de ingreso de instituciones grandes como el Reina Sofía, la Superior de Madrid o escuelas de lugares como Londres, Berlín y Moscú. Me gustaría entrar a muchas escuelas, pero aún debo pensarlo bien. Apenas estoy dando este paso”.

Sin embargo, Hanneman no descarta regresar a México para dar presentaciones en ese tiempo, así como rendir exámenes de revalidación que le permitan seguir siendo alumna del Conservatorio Nacional de Música, su alma máter. Las evaluaciones de las materias de su grado se aplicarán desde España, a distancia, precisa la pianista. “No dejaré de ser alumna del Conservatorio”.

Por último, Hanneman se presenta el 16 de julio en la Feria de las Flores en Álvaro Obregón, que se realiza en el Centro Cultural San Ángel, a las 18:00 horas, con un repertorio de composiciones de Bach, Beethoven, Chopin, Prokófiev, Mendelssohn y Rajmáninov.

Además, la joven artista incluye en el programa de esta fecha, la pieza Niña Olga Camacho, de su maestro David Rodríguez de la Peña.

El 21 de agosto también se va a presentar en el Antiguo Palacio del Arzobispado, al mediodía, con un programa muy similar en cuanto a los compositores elegidos para la Feria de las Flores, pero tocando piezas diferentes.

“Hay muchas cosas más que aún no puedo adelantar”, concluye con entusiasmo la joven pianista ganadora de 27 premios nacionales e internacionales, entre los que destacan el London Gran Prize Virtuoso, en Londres, y el International Music Competition ‘Salzburg’.

Sobre la pianista

A pesar de su juventud, Hanneman no para en logros y proyectos

Es la persona más joven que ingresó en la cátedra Ricardo Castro del Conservatorio Nacional de Música .

También le interesan las causas altruistas, ya que es embajadora de la Fundación Sempiterno, que brinda apoyo a comunidades en Oaxaca.

Se ha presentado en prestigios recintos nacionales e internacionales, como el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, el Carnegie Hall de Nueva York y el Mozarteum en Salzburgo.

MARÍA HANNEMAN

Pianista

