En la segunda edición del Festival PAAX GNP, que se lleva a cabo del 29 de junio al 8 de julio en el Hotel Xcaret Arte en Quintana Roo, la pianista mexicana María Hanneman interpretará el “Concierto para piano n.º 23 en la mayor, K. 488”, de Wolfgang Amadeus Mozart, el 30 de junio, y dos piezas del ruso Serguéi Rajmáninov, cuyo natalicio 150 se celebra este año, el 1 de julio. Esta última fecha, en compañía de otra joven artista, la violonchelista británico-alemana, Sophie Kauer, quien alcanzó el escaparate internacional tras participar, en 2022, en la cinta “Tár”, de Todd Field del 2022.

Sobre el concierto 23 de Mozart, Hanneman dice que, por tratarse de uno de los más hermosos del compositor austriaco, lo ha integrado en sus repertorios recientes.

Esta obra la eligieron la pianista y Alondra de la Parra, directora y fundadora del Festival PAAX GNP.

“Mozart es uno de mis compositores favoritos y a ella también le gusta mucho. Creo que este concierto va a sonar muy bien porque tiene muchas emociones. Quizá el público no sentirá lo mismo que yo, pero es una obra robusta, con cambios de humor. En general, es alegre y, para mí, éste es el número uno en belleza”, señala, en entrevista, Hanneman.

La directora mexicana Alondra de la Parra dirigirá en octubre "Carmina Burana" en el Auditorio Nacional. (Foto: Vía alondradelaparra.com)

Lee también: Anuncian que Aztlán Parque Urbano estará listo en septiembre de 2023

La propuesta entre Alondra de la Parra y la pianista para colaborar en PAAX, surgió en Londres, ciudad donde ambas coincidieron en el marco de la representación de “Como agua para chocolate”, ballet de Christopher Wheeldon inspirado en la novela homónima de Laura Esquivel: de la Parra, como directora de la obra, y Hanneman como espectadora.

“Alondra me ha dicho que está muy contenta de que yo esté aquí, que la voy a pasar bien y aprenderé mucho de todos. Estoy contenta, cuando llegó la invitación no lo podía creer. Tocar con la maestra Alondra es algo que he anhelado desde hace tiempo, que me invite a este festival es un sueño hecho realidad”.

Respecto a la colaboración con Kauer, Hanneman cuenta que tendrán la oportunidad de ensayar en Cancún. “Cuando vi a Sophie, pensé que sería increíble tocar con ella. Estoy agradecida con esta oportunidad y con la maestra Alondra por haberme tomado en cuenta”.

Lee también: Rescate arqueológico ha modificado ruta del Tren Maya: INAH

Las piezas que interpretarán juntas son “Melodía, sobre un tema de Rachmaninov. Versión para violonchelo y piano, reconstruida por Modest Altschuler” y “Vocalise, op. 34, n.º 14. Versión para violonchelo y piano”.

De los artistas que integran el programa del Festival PAAX GNP, Hanneman dice que le entusiasma conocer a Olivia Chindamo, Thomas Enko, Paquito de Rivera, Omar Massa y, prácticamente, a todos.

Después de PAAX, durante julio, Hanneman se preparará para tocar en San Luis Potosí, Puebla y la Ciudad de México (CENART y Feria de las Flores en Álvaro Obregón). En el futuro, se ve “tocando en muchos lugares del mundo con gente que admiro; con orquesta o sola. Hacer un disco, tal vez, no sé, y seguir haciendo esto que me gusta”, concluye.

Lee también: Reseña del 5 de mayo, el día en que la batalla de Puebla trajo gloria a México sobre Francia