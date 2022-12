Mañana arranca temporada de "El Cascanueces" con nueve funciones de la Filarmónica de las Artes

Mañana la Filarmónica de las Artes y Compañía de Danza de las Artes inician su clásica temporada de “El cascanueces”. Las nueve funciones del clásico de Chaikovski, que se inspira en el cuento homónimo del escritor prusiano E. T. A. Hoffmann, se enmarcan con una serie de aniversarios relevantes: los 130 años del estreno de la obra, los 15 años de la Filarmónica y las 60 representaciones que dicha compañía ha hecho de este ballet.

Además de que la Compañía de Danza de las Artes de la Filarmónica está recién creada y es resultado, en palabras del director concertador Enrique Abraham Vélez Godoy, de una serie de audiciones a las que llegaron cerca de 300 artistas. “Alguien dijo un comentario muy acertado, entonces: nuestra compañía de danza es diversa. Y esto se debe a que lo que evaluamos es el talento, todo es talento nacional, son chicos egresados de las mejores escuelas del país. Hay mucho talento joven en escena”.



Foto: Filarmónica de las Artes

Si bien, la sala en la que se presenta la obra (Auditorio Fra Angélico del Centro Universitario Cultural (CUC; Odontología 35, Copilco Universidad) tiene cupo para unos 700 lugares, la mayoría de las ubicaciones permiten apreciar los detalles: “la respiración de los bailarines, el vestuario, la coreografía”, cuenta Vélez Godoy

Al cuento original, continúa, no se le pueden hacer cambios drásticos. “No hay una fiesta como tal, lo vamos modificando para que sea atractivo y digerible. El vestuario es colorido y compramos una cantidad importante de iluminación para hacer efectos especiales. Es nuestro plus. Además de que la escenografía es un facsimilar de la original que se utilizó con el estreno del ballet. Acá vamos a ocupar una cabeza gigante de una rata que hicimos, eso no creo ningún otro ballet lo tenga”.

La aceptación que el público le ha dado a esta interpretación de “El cascanueces” es notoria. Se ha presentado, por ejemplo, en plazas comerciales, con cinco mil personas en el público. “La gente se puede ir en cualquier momento y decide quedarse”.

Sobre el aniversario de los 130 años del estreno de “El cascanueces”, el director especula que nadie se ha dado cuenta. "Es una cifra importante y nadie lo ha mencionado. Ni el Auditorio Nacional lo ha dicho”.

15 años de buena recepción



Foto: Filarmónica de las Artes

El de la Filarmónica fue el primer “Cascanueces” que se hizo al aire libre en la Ciudad de México. “Nos pidieron presentarlo en la explanada del Monumento a la Revolución y nos dieron el mismo fin de semana del Teletón. Esto fue, quizá, porque desconfiaron si iba a asistir gente; dijeron que nos iban a poner 500 sillas y trajeron sólo 200. Pero el día de la presentación, el conteo rápido arrojó que habían asistido alrededor de 10 mil personas”.

La historia es similar cuando el director recuerda el día que “El cascanueces” debutó. Fue en el Teatro de la Ciudad y los miembros de la compañía tendrían entre 18 y 20 años. “La gente del teatro, incrédula y a regañadientes nos dio permiso de hacerlo. Entonces, se llenó y empezamos a ser contratados porque el espectáculo fue bien recibido. Eran otras políticas culturales”.

En el Teatro de las Artes, abunda Vélez, se tuvieron que hacer funciones dobles porque el público no se daba abasto. Algo que se vuelve más loable si se considera que la Filarmónica es la única orquesta en México que se mantiene gracias a las taquillas. “Afortunadamente da para pagar el sueldo de todos, desde la tramoya hasta la taquilla. Se paga renta del lugar, ensayos, orquesta con atriles y sillas. Incluso cuando vamos al Ángela Peralta todo el equipo que usamos es de la orquesta.Eso es porque las funciones se llenan (…) Antes de la pandemia fue el último año que se trabajó exhaustivamente. Hicimos 60 funciones en el año, eso es un número considerable, y más del 90 % de éstas se agotaron.

La gente se quedaba afuera”.

Las funciones serán el viernes 9 de diciembre, a las 18:00 horas; sábado 10 y domingo 11, a las 13:00 y 18:00 horas; viernes 16, a las 19:00 horas; sábado 17, a las 13:00 horas, y domingo 19 a las 13:00 y 18:00 horas.

Más información en: filarmonicadelasartes.com

