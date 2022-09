“Los temas del Mondiacult no se ven reflejados en las políticas culturales del gobierno actual”: Graciela de la Torre

Como parte de la conferencia mundial sobre Políticas Culturales y Desarrollo Sostenible (Mondiacult), de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), se llevará a cabo el foro Encrucijadas de la Justicia Cultura el 24 de septiembre en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco (CCUT); evento organizado por la crítica de arte María Minera y CulturaUNAM.

En el foro, que empieza a las 10:00 horas y en el que habrá conversatorios y actos performativos, destaca la participación del antropólogo y escritor argentino, radicado en México, Néstor García Canclini (UAM), quien dará la conferencia “Injusticias culturales: estados, empresas y comunidades”, presentada por Graciela de la Torre —coordinadora de la Cátedra Internacional Inés Amor en Gestión Cultural y exdirectora de recintos como el Museo Nacional de San Carlos y el Museo Nacional de Arte—, y con comentarios de Minera y del especialista en Derecho Penal Internacional y director del CCUT, Jacobo Dayán.



Foto: EL UNIVERSAL / Berenice Fregoso

Sobre la relevancia de este Mondiacult, que se realiza cuarenta años después de su primera edición, De la Torre dice, en entrevista, que en 1982 la conferencia cambió las políticas culturales no sólo de México, sino de la UNESCO, particularmente en las que se refieren al patrimonio. “Ahora hay temas nuevos que deben ser incorporados en el diálogo. Estos temas, que son del siglo XXI y no estaban vigentes en1982, ciertamente están contemplados en la programación de la conferencia. El problema es que los temas del Mondiacult no se ven reflejados en las políticas culturales del gobierno actual. Es una pequeñísima discrepancia; como dicen: ´el camino al infierno está lleno de buenas intenciones´. Yo diría que la política cultural actual está llena de buenas intenciones. Qué bueno que se estén reflejando esos temas dentro de las políticas de la agenda 20/30 —es loable—, pero no están presentes en las políticas de accesibilidad, inclusión y equidad del presente. Nada más lejano que esos temas en las políticas culturales de la administración actual”.

Mientras que Dayán señala la importancia de que la UNAM organice el foro Encrucijadas de la Justicia Cultural, “pensando en una forma ética política y social de llevar a cabo las políticas culturales, sobre todo en un momento de gran polarización para México y el mundo; un momento de crisis de las democracias, con los niveles de violencia que tenemos en el país, la falta de Estado de Derecho y las visiones sesgadas o muy cortas de la pluralidad de la sociedad mexicana. De ahí viene la relevancia de hablar de estos temas de política cultural como un eje articulador de la sociedad, más allá de las demás políticas públicas que tendrían que implementarse”. Y complementa resaltando la necesidad de un cambio de paradigma del modelo asistencialista y vertical de la Cutura a uno de justicia en el que “no sólo se hable de la distribución equitativa de la oferta”.

El momento actual, afirma Dayán, es oportuno para reflexionar sobre el papel de la Cultura y las maneras de articulación social respecto a los temas que se tocan en el Mondiacult, “desde una política central que ha privilegiado discursos hegemónicos y no la pluralidad de voces que hay en la sociedad mexicana. Adicionalmente, hay proyectos, encabezados desde la Secretaría de Cultura Federal, como los de ´cultura de paz´, que acaban siendo asistencialistas y en los que se piensa que la ´cultura de paz´ se alcanza simplemente con la entrega de una guitarra a un niño en una comunidad o con la apertura de una biblioteca en una zona marginal”.

Algo que De la Torre complementa puntualizando que las participaciones y directrices de la conferencia internacional son muy buenas; “el verdadero problema está en lo que se hace en la realidad. No hay medición del impacto, por ejemplo, de estas acciones culturales. El problema de fondo es la concepción del quehacer cultural. La cultura es vertical porque llega a las comunidades y se impone, no es una cultura autogestionada o cogestionada, es una cultura que llega con poder”.

El director del CCUT critica también la visión monolítica de la cultura y de nuestro pasado, “incluso de lo que entiende este gobierno como los valores de lo mexicano, cuando lo mexicano es algo muy complejo. Esta visión monolítica, idealista e idealizada, de nuestro pasado y del presente, así como de las manifestaciones culturales que merecen ser impulsadas, acaba abonando a la visión que se pretende imponer del gobierno federal”. Algo que sucede, precisa, en todos los gobiernos, pero que en esta administración está muy acentuado.

La visión, abunda De la Torre, es totalmente hegemónica y acorde con un discurso preestablecido “que no es puesto a debate con las comunidades. No hay que olvidar que en el más reciente informe presidencial, la cultura está junto a las políticas sociales, el desarrollo urbano, la vivienda y la atención ciudadana”. Prueba de un discurso asistencialista y de la demagogia político social, afirma.

“La cultura ni siquiera tiene espacio dentro de los planes de desarrollo. Hay un desdén hacia ciertos creadores, intelectuales y académicos que no son reconocidos como tales si no empatan con esta política y discurso de la 4T”.

Este desdén es ejemplificado por Dayán con el caso de los fideicomisos eliminados, “que van desde investigación hasta atención a víctimas, y entre los que están los del mundo cultural, asignados, ahora, de manera arbitraria y poco clara. Seguramente antes tenían una problemática, pero más transparencia; ahora la designación es opaca debido a las filias y fobias de esta administración”, concluye.

La entrada al foro es libre y se podrá ver, en línea, desde la página de Facebook del CCUT y los canales de YouTube de Cultura en Directo y la Cátedra Inés Amor.



melc