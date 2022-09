Los piojos en la administración de Taibo II en el FCE

El funcionario Paco Ignacio Taibo II desafió, con el pintoresquismo que lo caracteriza, a que se “le buscaran los piojos” a la adquisición de libros de saldo españoles de la editorial Júcar con recursos públicos, y el desafío está cumplido. Resulta que la compra por 24 mil euros favoreció a la empresa de la familia que fue su protectora en España hace algunos años, cuando el propio Taibo II editó los mismos libros que nunca se pudieron vender en España entonces y que ahora, como director del Fondo de Cultura Económica, compró a sobreprecio siendo saldos y los importó desde Europa a costa del presupuestos de la editorial pública que encabeza.

Fracaso editorial en el pasado y fracaso editorial hoy porque de los más de 24 mil libros adquiridos con dinero público no se ha vendido ni la mitad. Taibo II compró las pérdidas de un fracaso económico de juventud y las inyectó en las finanzas de una institución pagada con los impuestos de los mexicanos. Dobles pérdidas o pérdidas dobladas ¿o cómo era...? Y todo esto está demostrado con documentos obtenidos vía transparencia, nada de inventos.Taibo II ha demostrado ser un hombre agradecido, lo cual lo honra mucho como amigo de sus paisanos, los dueños de la desaparecida editorial española Júcar, pero también ha demostrado ser un pícaro más en la historia de la administración pública federal, como tantos otros que ha habido, lo cual lo deshonra como funcionario público.

Y es que uno debe ser agradecido y devolver favores a quienes se los debemos, pero con dinero propio no con dinero público.¿Que otros hacían cosas peores? Seguramente, ¿pero no quedamos en que hoy “son diferentes”? ¿Que por qué hubo silencio en el pasado ante las marrullerías, no como ahora? Mentira absoluta. Esta columna, que tiene muy buena memoria, recuerda, nomás como ejemplo, que el legendario suplemento cultural Sábado, editado por el aguerrido Huberto Batis, perdió en los años 90 la publicidad del Fondo de Cultura Económica por haber sido el espacio periodístico donde escritores denunciaron la nefasta administración del nefasto Miguel de la Madrid. Y podríamos dar más ejemplos de los años siguientes hasta llegar a la era de Taibo II. ¿Además de piojos, habrá liendres y garrapatas en la actual administración del Fondo de Cultura Económica? A espulgarlos a fondo.

Escríbanos a [email protected]