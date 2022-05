Los libros infantiles mexicanos conquistan el mundo sin apoyo del Estado

México es una potencia mundial en libros infantiles y juveniles. Sus ilustradores, libros y editoriales independientes obtienen los más importantes premios para el sector año con año. Ediciones El Naranjo obtuvo el Premio BOP 2022, que es el Premio a la Mejor Editorial de Libros Infantiles en la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, donde también el joven ilustrador Andrés López ganó el Primer lugar del Premio Internacional de Ilustración que entrega la feria con Fundación SM por un libro de Ediciones Alboroto.

La cosecha de premios ha sido intensa en Bolonia desde que en 2007 El libro negro de los colores, de Ediciones Tecolote, obtuvo el primer lugar y se convirtió en el primer libro mexicano en ganar. En los últimos ocho años, el Premio BOP lo han ganado cuatro editoriales mexicanas independientes: Petra, en 2014; Tecolote, en 2018; Ediciones Alboroto, en 2020; y Ediciones El Naranjo, en 2022. Pese a los reconocimientos internacionales, desde el Estado no hay apoyos para la exportación del libro mexicano, no hay programas de traducción, y se cancelaron los apoyos para presencia en ferias de libros fundamentales como Bolonia, Frankfurt y Shanghái, entre otras.

Ana Laura Delgado, directora de Ediciones El Naranjo, cuestiona la falta de apoyos para un gremio editorial independiente que a nivel mundial goza de un gran reconocimiento y que vive en México un gran boom: en 2021, tan solo en un mes recibieron 250 propuestas para publicar. Asegura que los ilustradores mexicanos son del más alto nivel y la producción nacional compite de tú a tú con las mejores del mundo.

También lee: Dorian Ulises López Macías, el fotógrafo que enaltece la belleza de la piel morena

Sin embargo, faltan políticas culturales para el libro, estímulos para que otros países adquieran los derechos de títulos hechos en México, una oficina o autoridad que los promueva por el mundo y apoyo a la presencia de la industria editorial infantil en ferias de libros, “en otros países apoyan a sus creadores, las embajadas y los agregados culturales siempre te están mandando correos de otro país que presenta los catálogos de las editoriales para que tú publiques obras de sus nativos, hay programas de traducción y luego te dan apoyos más amplios para anticipos de regalías, pero no en México”.

La editora mexicana asegura que el Premio BOP la ha llevado a plantearse ¿qué debería detonar este galardón? Dice que de alguna manera este boom que hay en la literatura infantil viene de la época de Fox, y antes con los Libros del Rincón, pero los gobiernos siguientes fueron disminuyendo los apoyos y éste los acabó. “Ninguno como este gobierno ha maltratado a la cultura, pero nosotros debemos seguir haciendo lo propio y buscando espacios”.

Pero si no hay programa de adquisiciones para bibliotecas escolares, públicas, salas de lectura, convocatorias a coediciones, y otras iniciativas desde el Estado, como señala Cristina Urrutia, directora de Ediciones Tecolote, menos los hay al exterior, “A veces nos hacen compras, pero no hay como ese apoyo al gremio para que nos compren derechos, se devalúa la importancia que tiene la cultura a nivel internacional”.

Sin apoyos

Según datos recientes de la Industria Editorial Mexicana, desde el sector privado entre 2020 y 2021 las ediciones de libros infantiles y juveniles se colocaron en la segunda posición en producción y venta, sólo por debajo de libros de educación básica y por encima de libros de enseñanza de inglés. El sector tuvo en ese rubro una contribución del 14% en unidades y 9.5% del monto de venta que supera los 762 millones 700 mil pesos, del total del sector que superó los 8 mil 469 millones 900 mil pesos.

Andrea Garza Ponce de León, directora de editorial Cayuco y presidenta del Comité de Libros Infantiles y Juveniles (Colij) de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, lamenta que el Estado no apoye ya ni la presencia de México en las ferias, como en la pasada edición de marzo de la Feria Internacional del Libro Infantil de Bolonia, donde los editores apenas tuvieron un stand de 4x4 para exhibir unos cuantos libros, aun cuando la cosecha de premios fue magnífica para México.

“No es que haya un visor o un mecanismo en el que se dé a conocer el trabajo editorial de infantiles y se apoye económicamente, no existe ahorita y no sé si antes existía, pero nunca lo he visto”, dice la editora, quien asegura que en este viaje a Bolonia para que llegaran los libros fue un triunfo, porque no tuvieron apoyos federales.

Pese a todo, los editores buscan patrocinadores y encontrar la ruta para llegar a Bolonia con un respaldo, con una bolsa económica; quizás para apoyar a los mejores 10 títulos infantiles y juveniles que se producen en México, que tengan la posibilidad de ser auspiciados en su traducción.

También lee: Broadway presenta comedia feminista que recuerda el contexto del expresidente Donald Trump



El ilustrador Andrés López ganó el Primer lugar del Premio Internacional de Ilustración que entrega la feria del Libro Infantil de Bolonia con Fundación SM por un libro de Ediciones Alboroto.

Las alianzas

Por iniciativas a nivel gremio no paran. Desde IBBY México reunieron obras de todos los ilustradores que quisieron participar para enviarlas a concurso a Bolonia, en conjunto y a través de un sólo pago. Desde el Colij también han estrechado lazos directos con Bolonia y con otras instituciones como bibliotecas y organismos dedicados a la lectura, para promover sus catálogos.

Mónica Bergna, directora de Alboroto Ediciones, reconoce que desde el Estado se debería impulsar la presencia en ferias internacionales, sin embargo para ella no es función del Estado el “plataformear”, es decir, promover, difundir e impulsar, a los talentos mexicanos, “vengo de Venezuela donde también vi el mismo esquema, cada editorial plataformea a sus autores, tú como editorial tienes responsabilidad de mandar a las bibliotecas y ferias; pero requerimos de una conjunción de apoyos para el libro mexicano entre Estado y editoriales independientes, porque el Estado mexicano también es editor”.

Un ilustrador no puede de manera independiente mandar su obra a concurso a Bolonia, tiene que ir respaldado por una editorial; tampoco una editorial que no exhibe en Bolonia puede mandar su catálogo, en realidad se requiere conjunción de esfuerzos, como siempre se ha hecho a través de Caniem, y en buscar nuevas alianzas entre editoriales.

Bergna afirma que en las ferias el gremio debería tener apoyo del Estado, porque el Estado tiene publicaciones, como es FCE y Alas y Raíces, tenemos que entendernos como una masa productora de cultura, somos gremio todos: Estado y no Estado, porque eso nos visibiliza como un país, como una producción de cultura”.

Ana Laura Delgado

Directora de Ediciones El Naranjo

“Otros países apoyan a sus creadores... con programas de traducción y dan apoyos para anticipo de regalías, pero no en México”