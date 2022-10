Los 100 millones de pesos que Alejandra Frausto adeuda

Que no se diga que la Secretaría de Cultura federal no procura la igualdad entre las creadoras y los creadores mexicanos. Por ejemplo, hoy por hoy ninguna mujer ni ningún hombre con proyectos “premiados” en el Circuito Nacional de Artes Escénicas Chapultepec ha recibido un solo peso por hacer su trabajo artístico. ¡Bravo! Pobreza igualitaria para todes. ¿Pero por qué no presumieron este tipo de logros tan notables en el pasado Mondiacult ante la burocracia cultural internacional?

Pues sí, queridos lectores, con la novedad de que el presupuesto de más de 100 millones de pesos para financiar decenas de proyectos de música, teatro, espacios independientes, títeres, danza y espacios autogestivos no han sido recibidos por esas compañías que hoy se truenan los dedos porque incluso se han endeudado con tarjetas de crédito personales.Ante numerosos reclamos por trabajos hechos y no pagados, la Secretaría de Cultura ha respondido que Hacienda no ha depositado los recursos.

¿Será cierto o nomás es puro choro mareador, como se dice en correcto español mexicano? El chiste es que ni el Helénico ni el Cenart, entre otras instancias, han podido pagar a los grupos que obtuvieron estos “premios” que más bien son castigos. Ante tal situación, y con la certeza de que el problema no se arreglará pronto, en el Helénico, por ejemplo, les han dicho a los grupos que, como no se sabe si el dinero estará disponible este año, mejor reagenden funciones para 2023 y entonces quizá puedan pagar espacios, giras y salarios comprometidos en diversos estados del país. Uf. Así se apoya hoy a la cultura en este país.

La gran pregunta es ¿dónde están esos más de 100 millones de pesos? ¿Se los llevó el tren? ¿A qué bocas estarán alimentando? Como ocurrió con los beneficiados del exFonca, la Auditoría Superior de la Federación debería echarle un ojo a este asunto y convocar a los “beneficiados”. Esa reunión será muy emocionante cuando el auditor les pregunte si en verdad ha recibido los recursos del presupuesto público que la Secretaría encabezada por Frausto tiene o debería tener...

¿Cuántos más estarán en este caso? Cuéntenos, somos todo oídos…

