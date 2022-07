Libro revive el polémico caso del anillo de Barragán

¿Cómo entender qué motivó a la artista Jill Magid (Connecticut,1973) a convertir las cenizas del arquitecto Luis Barragán en un diamante? Este hecho fue uno de los más polémicos del arte contemporáneo en México y que resonó con fuerza en el extranjero. Pese a ser un suceso relativamente reciente, de apenas seis años, en la memoria colectiva sólo persiste la imagen del desaprobado anillo, pero ahora se publica 525 gramos. Jill Magid: la transformación de Luis Barragán, de Laura Ayala Castellanos (Artes de México, 2022), el primer libro en hacer un análisis profundo, pero accesible.

En una edición bilingüe de 74 páginas, la curadora y gestora cultural hace un recuento de los actores, sucesos y obras de arte, relacionadas con Barragán, que antecedieron y precedieron al diamante de Barragán. El anillo fue creado por Magid con la idea de intercambiarlo por la repatriación del archivo del arquitecto, que tras ser comprado por el empresario Rolf Fehlbaum, como un regalo de bodas para la arquitecta Federica Zanco (un rumor que precisamente Magid impulsó para su proyecto con la obra de Barragán), se mudó a Suiza, donde se fundó la Barragan Foundation y hace dos meses se mudó a Alemania.

El recorrido de Magid con la obra de Barragán inició en 2012, cuando conoció la Casa-Estudio Luis Barragán. Desde entonces se adentró en la vida y obra del arquitecto mexicano, tanto que en 2015 pasó cinco noches en el inmueble declarado patrimonio por la UNESCO. También realizó obra plástica replicando objetos del archivo Barragán, pero añadiendo su toque para burlar los derechos de autor registrados por la Foundation y a modo de protesta porque Zanco no le dio acceso al acervo. La negociación con la familia del arquitecto para la exhumación de 525 gramos de cenizas de Luis Barragán para la creación de la obra The Proposal, es decir, el anillo de diamante, también fue un performance. En 2017 se exhibió el anillo en el MUAC.

La obra The Proposal es un anillo de diamante creado por la artista Jill Magid a partir de las cenizas del arquitecto Luis Barragán; se exhibió en el MUAC en 2017. Foto: "The Proposal" (2016), de Jill Magid, tomada del libro

La suma de estos hechos causó el despido de integrantes de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, evidenció la reacción lenta de autoridades culturales mexicanas, levantó quejas sobre el proceso de exhumación de los restos del arquitecto y le dio a Magid una mala reputación. A poco más de cinco años del caos, Ayala Castellanos consideró que ya era el momento correcto para estudiar el caso con “una lectura muy fría”.

La curadora creó este libro con el objetivo de revisar cómo el anillo se inserta en el sistema de arte. “También quería abordar cómo un escándalo mediático opaca el entendimiento de una pieza que debería de tratarse con recursos estéticos y no sólo del lado del escándalo”, dice.

Para abordar el tema de forma neutral, Ayala explica que partió de los hechos, con “la óptica de las artes visuales” y sin un juicio moral sobre el manejo de los restos de un ser humano.

Sin embargo, hay un hecho que sí causa conflicto a la autora. Se trata de cuando un grupo de intelectuales mexicanos protestó contra el diamante de Barragán y pidió que no se exhibiera en el MUAC; acto que Ayala define como intento de censura. “Una reflexión que tuve al concluir el libro es por qué los intelectuales que protestaron estaban tan interesados en los restos de Barragán, si aquí en Guadalajara hay obra temprana del arquitecto que está abandonada”, declara.

Ayala notó que el tema sigue a flor de piel entre miembros de la comunidad artística mexicana. Explica que conseguir testimonios de los involucrados fue difícil: “Decían que no querían volver a oír de Jill. Hay gente que quedó muy lastimada porque sienten que la artista los engañó, quizás nunca creyeron que lograría hacer lo que les planteó”.

Explica que justo con esta publicación quiere abrir la conversación, quitar el tabú para concentrarse en los aspectos estéticos. Por ello los nombres de los involucrados no salen en el libro. “Yo no quería enjuiciar, se me hacía irrelevante señalar. Para mí, se iba a desviar la lectura”, dice Laura Ayala Castellanos.



Fotos: “525 gramos. Jill Magid: la transformación de Luis Barragán"

La prensa, parte del performance

Aunque Laura Ayala haya querido ver la obra de Magid en torno a Luis Barragán desde la distancia del caos mediático, no era 100% posible, pues “las reacciones en los medios son parte de la obra, aunque pienso que Jill no sabe hasta qué grado llegará la repercusión”, dijo.

Explica que el factor que marcó la diferencia entre varios momentos del proyecto de Magid fue la atención de los medios. “Cuando sacaron las cenizas nadie se dio cuenta y se hizo a plena luz del día. He preguntado si se hizo en secreto y los que estuvieron presentes me dicen que no. Pero cuando apareció en The New Yorkerempieza el escándalo”.

The Proposal es una obra que señala el cambio de los tiempos, explica la curadora, pues muestra que el arte contemporáneo no sólo se contempla.

“Nos enfrentamos al arte que nos tocará decodificar y eso nos va a costar trabajo. Hay que involucrarse, ya es un mundo diferente. Hay gente que dice que es muy ignorante y por eso no entiende el arte contemporáneo, no creo que se trate de ignorancia, sino que no aceptan que las reglas del juego ya cambiaron”, afirma Ayala.

¿Quién posee a Barragán?

Federica Zanco, que resguarda el archivo de Barragán en Suiza; la familia de Barragán que autorizó la extracción de las cenizas; Jill Magid, copropietaria del anillo de Barragán; las autoridades que dieron permisos y que dirigían los museos, y los intelectuales que protestaron. Estos son los actores de la polémica del anillo de Barragán que se vieron envueltos en el escándalo donde el único que no tuvo voz ni voto era justamente el arquitecto ganador del Pritzker. Por lo que surge la pregunta, ¿quién posee y protege a Luis Barragán?

Con el alboroto, Magid logró hallar los huecos en las leyes de derechos de autor y llevó al límite a las personas que tienen poder, a través del convencimiento y su difusa línea que divide la vida real del performance (ficción).

“Siempre fue una ficción el hecho de que con el anillo ella iba a poder repatriar los archivos de Luis Barragán y ella es la otra mujer en un triángulo amoroso entre Barragán y Federica Zanco, es una novela que ella inventa”, dice Ayala sobre el recurso de Magid de fragmentar la narrativa y así confundir e incomodar.

El libro cuenta con declaraciones de la propia artista estadounidense, a quien Ayala Castellanos entrevistó. Dice no saber si también fue un performance su conversación, pero de lo que sí está segura es de la congruencia de la artista, que en su momento reclamó la falta de acceso al archivo Barragán, pues estuvo dispuesta a responder sus dudas y compartió material audiovisual.



En 2012 Jill Magid inició su acercamiento a la vida y obra del arquitecto mexicano.

LAURA AYALA

Escritora

“Quería abordar cómo un escándalo mediático opaca el entendimiento de una pieza que debería de tratarse con recursos estéticos y no sólo del lado del escándalo”