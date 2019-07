La oscuridad que enfrentó J.K. Rowling para publicar "Harry Potter"

J.K. Rowling es una de las escritoras más famosas de la actualidad por la saga del mundo mágico que creó alrededor de un niño llamado Harry Potter. Cuando las cintas llegaron al cine se volvieron un elemento imprescindible en la vida de los niños que la vieron y que crecieron con las aventuras del joven y sus amigos, Hermione Granger y Ron Weasley.

La autora, hija de un ingeniero aeronaútico y de una técnica científica de Química, cumple hoy 54 años. Su madre falleció en 1990, antes de que publicara los libros de Harry Potter.

En su página de internet la escritora, que también utiliza el pseudónimo Robert Galbraith, asegura que desde pequeña estuvo interesada en ser escritora y su primer libro lo hizo a la edad de seis años.

Joanne Rowling estudió en la Universidad de Exeter y allí tuvo múltiples lecturas que incluso le sirvieron para crear los hechizos de Harry Potter, algunas basadas en latín. Al terminar su aprendizaje se mudó a Londres, donde tuvo diversos trabajos incluyendo investigadora para Amnistía Internacional.

La idea de la saga del niño mago le llegó en 1990 cuando estaba esperando un tren de Manchester a Londres. En los años siguientes empezó a bosquejar la trama de los siete libros, escribiendo principalmente a mano.

Se mudó al norte de Portugal donde se casó con un hombre llamado Jorge Arantes y tuvo una hija. De esos años tomó algunas experiencias que llevó a su libro e incluso tomó el nombre para uno de sus personajes, Salazar Slytherin, a propósito del dictador de Portugal, António de Oliveira Salazar.

Cuando terminó el manuscrito envió los primeros tres capítulos a varios agentes literarios, los cuales rechazaron la idea de publicar la saga de Harry Potter. Sin embargo uno de ellos le dio una respuesta positiva pidiendo ver el resto.

Bloomsbury Children's Books fue el sello que publicó en 1997 Harry Potter y la piedra filosofal, primer libro de la historia. El título fue firmado como J.K. Rowling, donde la "K" significa "Kathleen", nombre de su abuela paterna.

Esta decisión la tomó el editor luego que pensó que un libro de una autora podía no atraer tanto al público objetivo.

Entre los galardones que J.K. Rowling ha recibido están el Booksellers Association Author of the Year (1998, 1999), el Blue Peter Gold Badge (2007), "James Joyce Award, de la University College Dublin (2008), el hans Christian Andersen Award (2010), el PEN America Literary Service Award (2016) y el Companion of Honour for services to literatura and philanthropy (2017).

