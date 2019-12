Entregan premios a Artes, Cultura y Ciencia

Un llamado a invertir en educación y un compromiso de aportar más recursos a ella, marcaron los discursos, muy breves, de la ceremonia de entrega de los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 2019, del Premio Internacional Carlos Fuentes a la Creacion Literaria en el Idioma Español 2019 y del Premio de Premio México de Ciencia y Tecnología 2018.

En un solo paquete y en menos de una hora, en el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó los galardones a los nueve creadores y científicos y tras las entrega señaló su compromiso de seguir apoyando la educación pública para que siga habiendo equidad y movilidad social para que todo los mexicanos tengan igualdad de oportunidades.

"Gracias al apoyo de instituciones y de la educación pública que ha jugado un rol fundamental estamos logrando que todos tengamos oportunidades, que haya equidad que exista movilidad social, que el hijo de una familia humilde con esfuerzo, trabajo y estudio pueda acceder en la escala social. Eso es lo que los sociólogos llaman movilidad social", señaló el presidente.

Concepción Company Company, a nombre de los galardonados con el Premio Nacional de Artes y Literatura, Carmen Vázquez Hernández, Abraham Oceranski y Diego Valadés, dijo en su discurso que la vida personal, las instituciones y el acceso a una verdadera educación pública es la que ha hecho estar recibiendo el premio a los cuatro galardonados.

"Educar verdaderamente no es posible si no se destina el 3.5% del PIB directo a la educación básica", dijo Company Company al también hablar sobre la necesidad de profesionalización de los maestros. "El gasto en educación y cultura no es gasto, es una inversión que hará un mejor país" agregó.

El científico Hugo Alberto Bartera Saldaña, a nombre de los galardonados en Ciencia y Tecnología, también llamó a dar mayores aportes a la educación y a la ciencia y fue él quien señaló que los pasos se están dando con la Cuarta Transformación que encabeza el Presidente de México.

La escritora Luisa Valenzuela dijo sentir gran orgullo por este premio que lleva el nombre de Carlos Fuentes y porque ama a México.

nrv