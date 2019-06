Biblioteca Vasconcelos anuncia reapertura este domingo

CDMX.- La Biblioteca Vasconcelos, ubicada en Buenavista, informó que este domingo, 16 de junio, reabrirá sus puertas.

A través de redes sociales, el recinto señaló que operará en su horario regular y se disculpó por los inconvenientes que llevaron a su cierre temporal; esto, debido a protestas sindicales.

“Nuestro compromiso es no dejar a nadie atrás. Lamentamos los inconvenientes por el cierre temporal debido a protestas sindicales”, publicó la cuenta de la biblioteca.

Anteriormente, EL UNIVERSAL informó que este cierre, junto con el del Museo Nacional de Culturas, se debió a que trabajadores de la Secretaría de Cultura exigieron un incremento salarial.

La dirigente gremial, Ángeles Medina González, enfatizó que los empleados han enfrentado retrocesos que los han obligado a movilizarse para buscar que las cosas cambien.

“Nosotros pedimos respuestas, no promesas; ofrecimos trabajo, no excusas; defendemos derechos colectivos, no intereses de grupo”, aseveró entonces.

etp