Este miércoles la artista Leonora Carrington rompió su récord en subasta, con la venta del cuadro “La distracción de Dagoberto”, comprado por 28,5 millones de dólares.

La subasta de Sotheby’s arrancó en tan sólo 8 millones de dólares, pero de inmediato, los representantes de los compradores en línea comenzaron a elevar con velocidad el precio de la obra. Fue hasta que alcanzó los 14 millones de dólares comenzó a bajar la velocidad y los interesados ya no saltaban entre medio millón de dólares, sino ofrecían entre 200 y 300 mil dólares. Aunque el ritmo no era el mismo, la convicción por ganar la obra no disminuyó.

La puja duró aproximadamente ocho minutos, hasta que fue vendida a nada más y nada menos que Eduardo Costantini, coleccionista argentino, fundador del museo Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires) y comprador del cuadro “Diego y yo”, de Frida Kahlo, con el que la artista también rompió récord de subasta en 2021, tras ser comprado por 34,8 millones de dólares.

"Las distracciones de Dagoberto" de Leonora Carrington. Foto: Sotheby’s

“Es una pintura icónica, una de las obras más admiradas en la historia del surrealismo y una obra maestra incomparable del arte latinoamericano. Yo fui el mejor postor cuando ella alcanzó el récord de la artista hace 30 años y esta noche, una vez más, ¡hicimos un nuevo récord en la subasta! Esta obra maestra formará parte de una colección donde, entre otras, también se encuentran dos obras importantes de Remedios Varo y otra de Frida Kahlo que batió récords”, dijo Costantini en un comunicado difundido por Sotheby’s.

Este récord coloca a Carrington, nacida en Inglaterra en 1917, pero radicada en México hasta su muerte en 2011, en el top cinco de las artistas mejor valuadas en subastas, junto a Georgia O’Keeffe, Frida Kahlo, Louise Bourgeois, y Joan Mitchell. También la posiciona como una de los cuatro artistas surrealistas mejor vendidos, superando a Max Ernst y Salvador Dali.

“La distracción de Dagoberto” es una de las obras más importantes de Carrington, informó la casa de subastas. La artista la pintó a dos años de haberse mudado a México. El cuadro ya tiene en su agenda dos exposiciones para enero y noviembre de 2025.