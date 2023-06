Casi cinco años después de que el legado del Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, y de su esposa, Marie José Tramini, quedara en el limbo legal tras la muerte de ella —el 26 de julio de 2018—, hoy las tareas de inventariado, estabilización y catalogación de los bienes avanzan; sobre todo avanzan por buen cauce las nuevas y más amplias potestades que tendrá el Fideicomiso que el Gobierno de la Ciudad de México creó en 2021 para coordinar las labores de cuidado, resguardo y atención de los bienes del poeta; también quedará instituido e instalado el primer Consejo técnico de ese fideicomiso. Ambas instancias quedarán listas en los próximos días.

El 31 de marzo pasado, en el aniversario 109 de Paz, la Secretaría de Cultura federal, en colaboración con el gobierno de la Ciudad de México, inauguró la Casa Marie José y Octavio Paz en una casona del siglo XVIII ubicada en Tacuba, conocida como “La Perulera”, donde se exhiben piezas del acervo intelectual del Premio Nobel de Literatura. Una casona que, de prosperar en tiempo y forma, resguardará los más 8 mil 138 libros, 476 obras artísticas, 472 piezas de arte decorativo, 651 piezas de joyería, 64 prendas de vestir y 50 enseres y muebles diversos, entre otros bienes, que conforman una parte importante de la masa hereditaria del poeta fallecido el 19 de abril de 1998.

Parte también importante de los bienes de la pareja son los cinco inmuebles que quedaron intestados. Cuatro en la Ciudad de México: Plinio, Río Guadalquivir, Río Lerma y Porfirio Díaz, y el departamento de París, cuyo destino definirá el Consejo técnico que se conforme con las nuevas potestades de administrador y del fideicomiso, pero que podrían tener por vocación la promoción de la obra de Paz y el estímulo al arte y la creación literaria.

En la casona del siglo XVIII se resguardan más 8 mil 138 libros, 476 obras artísticas y 472 piezas de arte decorativo, así como 50 enseres y muebles, Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Sin embargo, el corazón del legado de Paz es su obra publicada y su archivo personal que se encontraba, en especial, en su estudio de Río de Guadalquivir y que hasta hace dos semanas el inventario daba cuenta de haber sido ya estabilizados alrededor de 80 mil documentos personales del autor de El laberinto de la soledad, y que deberá quedar listo este 2023, que se cumplen 25 años de la muerte de Paz, lapso que estipuló para que sus papeles fueran de conocimiento público.

De ahí que también en estos días, el equipo que encabeza la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, ya planea una reunión con las autoridades de El Colegio Nacional para revisar el espacio donde podría la institución depositar el archivo personal de Paz, y hacer cumplir su voluntad, estipulada en un testamento que apunta su deseo de que El Colegio Nacional mantuviera “todos los papeles, cartas, documentos y correspondencia privada”.

Las tareas están en marcha. El inventario todavía no se concluye ni su catalogación, limpieza y estabilización del archivo personal, que comenzará pronto a ser digitalizado; sin embargo, las acciones avanzan, afirma en entrevista con EL UNIVERSAL, Marina Núñez Bespalova, quien detalla en qué momento del proceso van y cuáles son los planes inmediatos.

La funcionaria espera que todo se defina en junio, “ahora estamos inmersos en tiempos de abogados, pero el DIF está haciendo todas las gestiones del caso, este es un fideicomiso del gobierno de la Ciudad de México, y están ellos haciendo toda la gestión para que esto suceda lo más pronto posible, yo sí espero que sea en junio, porque ya va muy avanzado”.

Núñez Bespalova asegura que el fideicomiso se tiene que abrir a otras capacidades para administrar y difundir los bienes del poeta y de su esposa, “este fideicomiso ahora está en transición hacia ese otro punto y es cuestión de semanas para que ya tenga las otras potestades abiertas para que realmente pueda trabajar como un fideicomiso que difunda y promueva la obra de Paz. Este fideicomiso tendrá que asumir no solamente trabajos, sino a nivel de inversión algunos costos”, asegura la subsecretaria de Desarrollo Cultural.

El fideicomiso también recibirá todo aquello que generen las regalías por derechos de autor y deberá hacer un programa para determinar qué se va a hacer con toda la masa hereditaria de Paz. Para avalar lo que el propio fideicomiso va a ejecutar, se creará un Consejo técnico que será quien tome las decisiones del fideicomiso y lo opere.

A este Consejo técnico le harán las invitaciones pertinentes y sesionará en cuanto el fideicomiso ya esté con las potestades abiertas y sea un hecho, eso ya va a ser muy pronto, afirma Marina Núñez Bespalova, quien apunta que los integrantes van a ser personas de la sociedad civil, cercanas a la obra de Paz, además de un representante de las instituciones que tienen a su cargo el proceso y cuidado del legado Paz-Tramini, por supuesto del DIF de la Ciudad de México, que es el heredero del legado desde septiembre de 2019.

“Tienen que estar las instituciones, porque una es totalmente la dueña, la titular de todo, y las otras son las dos instituciones que acompañan, por la importancia del personaje, todas las decisiones. Son además las instituciones que seguimos siendo aportantes, entonces funcionará como un fideicomiso normal, con la transparencia y rendición de cuentas que tiene que tener un fideicomiso. Estará el INBAL, porque hizo la declaratoria, y en el INBAL está también Cencropam, que es la instancia que cuida realmente de todo esto; está el gobierno de la Ciudad de México a través del DIF, titular de los derechos, y las dos personas de la sociedad civil”.

Entre los bienes también destacan 651 piezas de joyería, 64 prendas de vestir y alrededor de 45 medallas y diplomas, como el del Premio Nobel de Literatura que el poeta ganó en 1990, Foto: Carlos Mejía/ EL UNIVERSAL

Incluso ya evalúan la lista de los integrantes. “La idea es que sea gente que pueda ser neutral a los distintos intereses, que tenga una visión amplia de la obra del poeta, de su esposa, que lo hayan conocido de preferencia, que conozcan el entorno, que tengan algún tipo de conocimiento editorial, en fin, en ese sentido más o menos se está proponiendo una lista”, afirma la funcionaria del gobierno federal.

Patrimonio artístico de México

El 26 de julio de 2019, al año de la muerte de Marie Jo Paz, el INBAL hizo la Declaratoria de Monumento Artístico del legado Octavio Paz, con la cual se asegura la preservación del archivo personal del poeta, sus manuscritos y mecanoescritos de poemas, ensayos, artículos, su correspondencia privada y, ante todo, garantiza que ninguna parte de ese legado podrá salir del país.

A la pregunta de cuál es la situación a casi cinco años de la muerte de la señora Tramini, Núñez Bespalova asegura que se hizo todo el proceso, a nivel nacional e internacional, para que descendientes pudieran demostrar consanguinidad con Tramini. “Aparecieron dos posibles familiares de Marie Jo en Francia, se les pidió toda la documentación necesaria para probar el grado de familiaridad y no la presentaron, entonces, el tiempo que existió para ello se desechó. Ahora estamos en la recta final y ya prácticamente la declaratoria está hecha a favor del DIF”. Sin embargo, abogados hablan de un periodo de 10 años para que un familiar pueda reclamar.

Hace dos meses, parte del legado de Paz-Tramini fue abierto en La Perulera, una casona del siglo XVIII con 880.66 metros cuadrados y que se ubica en Felipe Carrillo Puerto 445, Tacuba, y donde se exhibe en siete salas una muestra de lo que el equipo de 27 profesionales del Centro Nacional de Conservación y Registro de Patrimonio Artístico Mueble (Cencropam) del INBAL, que encabeza Ernesto Martínez, ha estabilizado y catalogado.

Allí se exhiben alrededor de 45 medallas, reconocimientos y diplomas, la más importante es la Medalla y diploma del Premio Nobel de Literatura que el poeta recibió en 1990, se exhiben más de 70 fotografías de la pareja con diferentes personalidades, se recrean los dos estudios de Paz donde se muestra su escritorio, silla y al menos unos 2 mil 601 libros y 476 obras de arte, de distintos autores, incluida obra artística de Marie José Tramini.“El archivo personal está aquí, todo, en esta casa, y en Río Guadalquivir hay más libros, más objetos y otras obras de arte”, afirma Ernesto Martínez, director de Cencropam, quien calcula que están en 60% de avance del archivo personal y van a buen ritmo, pero con calma y hoja por hoja, pues no sólo le quitan polvo, también manchas que dejan las grapas, los clips y los ganchos metálicos, la mayoría oxidados.

“Estamos en esa tarea laboriosa, muy cuidadosa, de ir quitando grapas para no deteriorar las hojas, y estamos siempre acompañados del personal del Juzgado 25 de lo Familiar y también por personal del DIF”, que se mantienen en dos equipo, uno en Río Guadalquivir y el más importante, en La Perulera, donde instalaron un laboratorio.

“Trabajamos con la idea de que el legado no se quiere disgregar. La casa tiene las condiciones y el espacio para todo esto, en la medida que vamos atendiendo vamos a poder ir incrementando y mostrando lo que hemos encontrado y hemos estado trabajando”, afirma Martínez, quien asegura que en el archivo no hay pérdidas, “encontramos los papeles muy ordenados, localizados de manera puntual, en el estudio, junto con algunos de los libros que están aquí. No tiene porqué haber pérdidas, al contrario, nosotros somos guardianes de ese acervo”.

El destino de los papeles personales será El Colegio Nacional. “En principio sí”, afirma Marina Núñez Bespalova, “ese es un compromiso que desde el día 1 ratificó la jefa de Gobierno y la secretaria de Cultura, vamos a tener incluso de manera muy próxima una reunión con las autoridades de El Colegio Nacional para hablar de ello, para ver el espacio donde se pretende tener el archivo, para hablar de ciertas reglas de acceso al archivo mismo, porque ya estamos en un año en que el archivo puede ser de consulta pública y pues sí, sigue siendo la voluntad de los titulares de los derechos de Octavio Paz que se comparta este archivo con El Colegio Nacional, obviamente no se les entrega porque el titular sigue siendo el DIF, simplemente, se les da como depositario”.

Todos coinciden en que una parte fundamental del legado es la difusión de la obra de Paz, y de ahí la necesidad de mantenerla vigente, de circularla y de ponerla a disposición de los mexicanos, pero de manera regulada.

Las visitas a la Casa Marie José y Octavio Paz La Perulera, que depende del DIF de la Ciudad de México, son a través de citas en el correo: casamariejoseoctaviopaz@dif.cdmx.gob.mx