La exposición “Icons”, de Steve McCurry en el Museo Franz Mayer, es ideal para aspirantes a fotoperiodistas. Digo aspirantes porque estar en esa sala de exposiciones también se convierte en una especie de sala de clases del fotógrafo estadounidense, que ha ganado el World Press Photo en cuatro ocasiones.

McCurry es un fotoperiodista que ha colaborado en diversas ocasiones para la revista “National Geographic” –su imagen más conocida es “Sharbat Gula, niña afgana”, que hizo en Pakistán en 1984– y que durante más de 40 años ha recorrido el mundo en busca de historias. Además de exhibir 99 de sus fotografías más icónicas, hay un video en el que McCurry habla sobre los aprendizajes que le ha dejado su carrera, a modo de lecciones.

El Museo Franz Mayer ofrecerá Lecciones de fotoperiodismo. Foto: EL UNIVERSAL / Fernanda Rojas

En bancas de madera, aquellos que aspiren o estén iniciándose en el fotoperiodismo podrá conocer los consejos de McCurry sobre cómo comprometerse en una historia, donde aconseja no dedicar tanto tiempo a la investigación a la distancia, sino desde el día uno de la comisión buscar las fotografías, para así ganar el tiempo al tiempo. En estos videos, que duran en conjunto cerca de 20 minutos, el fotógrafo también señala la importancia de hacer trabajo en equipo, pero sobre todo lo vital que se vuelve formar a un buen equipo de trabajo, pues para hacer fotoperiodismo en zonas de guerra esto podría marcar la diferencia entre la vida o la muerte, pues depende de alguien que no sólo conozca el idioma, sino también haga buenas interpretaciones, al igual de alguien que ubique bien la zona y no lo lleve a lugares peligrosos.

Además de las video lecciones y el testimonio de su carrera, el visitante podrá viajar por el mundo a través de sus imágenes. La exposición abarca 40 años de experiencias de McCurry, pero no está acomodada por orden cronológico, sino temático: Retratos, Sobre la luz, Sobre la fotografía, Sobre la naturaleza humana y Sobre la fotografía #2. En estos núcleos se verán retratos de personas de Mali, Etiopía, Pakistán, Estados Unidos, Afganistán, India y China, por mencionar algunos. También se podrán ver de estos mismos países escenas de la vida cotidiana, pero que impactan al público que no ha conocido esos lugares, como una imagen de niños de Beirut jugando sobre un tanque de guerra, un hombre vendiendo comida callejera en medio de un monzón en la India, o a un cuidador de elefantes, leyendo junto a su protegido, en Tailandia. Muchas de estas imágenes cuentan con un código QR que llevará al espectador a un audio en español, donde el fotógrafo cuenta la historia detrás de la imagen. Es recomendable llevar audífonos para poder escuchar con atención y sin molestar a los demás.

“Icons” es una exposición que ha itinerado en ciudades como Madrid, Lisboa y Sidney. Con respecto a esta visita en México, McCurry declaró en un video que se sentía honrado de exhibir en la Ciudad de México, uno de los primeros lugares a los que viajó como un jóven fotógrafo. De hecho, hay una fotografía que McCurry tomó en el país, se trata de “Hombre a caballo”, capturada en Acueducto Padre Tembleque, entre el Estado de México e Hidalgo, en 2016.

Cómo, cuándo y cuántos: exposición “Icons”, de Steve McCurry

La exposición “Icons”, de Steve McCurry en el Museo Franz Mayer, se realizó en colaboración con la plataforma de eventos Fever, la productora Sold Out y la agencia de fotógrafos SudEst57 (Milán).

Los boletos para “Icons” tienen un costo de 180 pesos y si bien se pueden comprar en la taquilla del museo, se recomienda adquirirlos a través del sitio web de la exposición (https://stevemccurryicons.com/) y de Fever (https://feverup.com/m/129527), pues se recomienda hacer reservación anticipada, porque los recorridos están limitados a una hora. La muestra estará abierta del 7 de junio al 13 de agosto.

