Si te quedaste con ganas de saber qué pasó en la vida de las hermanas Kardashians, al término de la segunda temporada de "The Kardsahians", podrás descubrirlo muy pronto, pues están por estrenarse los nuevos episodios y por el trailer, que ya fue compartido por toda la familia, parece que regresarán con el caos y la polémica que siempre las ha caracterizado, ya que hay una escena donde Kim rompe llanto y otra en que Kourtney parece protagonizar un enfrentamiento incómodo y aquí te damos más detalles.

La familia Kardashian se dio a conocer por "Keeping up with the Kardashians", el reality show con el que debutaron en la televisión en 2007, pero ahora, luego de un par de años de haber salido del aire, debido a que varias de sus integrantes quería llevar una vida más privada y lejos de una cámara que grabara cada uno de sus pasos las 24/7, volvieron con "The Kardashians", una producción de Hulu que, desde que se estrenó, se ha convertido en todo un éxito.

A lo largo de las dos temporadas del programa, hemos sido testigos del cambio radical que ha tomado la vida de Kourtney, Kim y Khloé; Kourt se comprometió con Travis Barker, luego de más de una década de batallar con su relación con Scott Disick, mientras que "KimK" se separó de Kanye West y se dedicó a completar sus estudios en leyes, y "KoKo" volvió a enfrentarse a una más de las infidelidades de Tristan Thompson a poco tiempo de que esperaran a su segundo hijo juntos.

Y si con todo este drama no fuera suficiente, el trailer de la nueva temporada "The Kardashian" pareciera prometer mucho más revuelo dentro de sus vidas, pues en las imágenes puede apreciarse a una Kim platinada, frente a la cámar,a sugiriendo que casa persona cuenta con una historia de la realidad distinta. A continuación aparece Khloé, pronunciado una frase que deja del todo en la incertidumbre: "Ojalá pudiera decirte que esto va a ser una experiencia suave y relajante, pero no lo es".

Las Kardashians se hicieron famosas, a través de su reality show "Keeping up with The Kardashian". Foto: Instagram

Entre otros de los adelantos se puede ver la contrastante etapa en la que se encuentra Kim, quien camina por la pasarela de Dolce&Gabbana, una de sus grandes aspiraciones, pero también rompe a llorar desconsolada, sin que se justifique ni se explique el porqué.

Además, es claro que habrá una continuidad sobre la historia de amor de Kourt y Travis, quienes aparecer muy amorosos, besándose y acariciándose mientras una ola en el mar trata de derribarlos. Sin embargo, parece que no todo es miel con hojuelas, porque hay otro momento en que se puede ver a Kourtney refiriendo a la falta de lealtad de alguien, pero ¿se refiere a una de sus hermana? Todavía no lo sabemos.

Hablando de Kourtnye, su ex Scott también forma parte de los adelantos, por lo que parece que sigue muy presente en la familia, pese a que entre él y Kourt no queda más que la unión que como madre y padre los une; sus tres hijos, Maison, Penelope y Reign.

Finalmente, en lo que respecta a Kendall y Kylie, las hijas que Kris Jenner tuvo a lado de Caitlyn Jenner, que siempre han permanecido en un perfil más bajo, se cuestionan qué han hecho todo este tipo con la fama que han adquirido, preguntándose qué tanto han contribuido a la sociedad.

