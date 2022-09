Las instituciones culturales se “cuadran” ante Palacio

Lo que nunca se había visto y menos de ese tamaño, se vio ayer e incluso desde el pasado miércoles: buena parte de las instituciones culturales y artísticas federales, desde museos, centros de investigación, recintos culturales, agrupaciones y compañías de teatro, danza y música, se “cuadraron” ante el patrón y a través de todas sus redes sociales oficiales anunciaron, invitaron y transmitieron el mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador desde Palacio Nacional por el Cuarto Informe de Gobierno. Si giraron un oficio, circular o memorándum o cualquier comunicación oficial desde la Secretaría de Cultura federal, ya lo sabremos a su debido tiempo, pero la cosa fue que desde el Palacio de Bellas Artes, la Compañía Nacional de Teatro y la Nacional de Danza, el Museo Nacional de Arte y el de las Culturas del Mundo, así como la Red de Museos del INBAL y no se diga el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral y mucho otros, se apuraban ayer para quedar bien con el Preciso. Ante tal movilidad mediática angustiaba ver a aquellos que no se “cuadraron” o se tardaron en hacerlo. ¿Habrá un castigo porque no siguieron el mandato imperial?



