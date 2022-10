Las grandes grillas detrás del Mondiacult

Seremos muy francos: cuando nos dijeron que el Presidente López Obrador no asistiría a la inauguración del Mondiacult a pesar de que estuvo anunciado en un primer momento, no lo creímos. ¿Cómo es posible que al encuentro internacional de cultura más importante de su sexenio no se presente el Primer Mandatario de la nación? No puede ser. Pero así fue. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, se quedó plantada como ahuehuete en Paseo de la Reforma. Dicen que incluso el arbolito que no reverdece se veía más alegre que la secretaria después de que el Presidente le confirmó que no asistiría, cuando fue hasta Palacio Nacional a suplicarle. Y ahora ya también sabemos lo que en realidad piensa AMLO de la agenda cultural de la secretaria Frausto. Le vale. ¿Alguna novedad?En el ambiente diplomático, donde las formas son fondo, no pasó inadvertida la ausencia del Presidente y también del canciller en la inauguración del Mondiacult. Pero no se extrañaron. En cuanto al Presidente, nos cuentan que se tomó como otro gesto hostil hacia la ONU, que ha manifestado en varias ocasiones. Así que esta vez quiso demostrar su desprecio vía la UNESCO. En cuanto al canciller, éste tenía el problema de venir en camino desde Tokio.

¿Frausto mostró a su corcholata favorita?

A la par de la grilla internacional, en Mondiacult también se manifestó la grilla nacional. Nos cuentan que los equilibrios para la exposición equitativa de las corcholatas suspirantes a la candidatura presidencial ya son observados estrictamente también en este tipo de eventos. Así que hubo un acuerdo con los operadores para que, si el canciller no podía hablar en la inauguración, tampoco lo hiciera Claudia Sheinbaum. Después de todo el Mondiacult era una privilegiada vitrina internacional para darse a conocer en una tribuna mundial con progresistas temas culturales. O los dos o ninguno. Pero al parecer por un error de la desorganizada reunión encabezada por Alejandra Frausto le dieron la palabra a Sheinbaum quien, como dijo ella misma, no iba preparada y apenas pudo hilar tres ideas ante las delegaciones internacionales. ¡Oso mil!, como dirían los fresas. ¿Será cierto que la subsecretaria Martha Delgado, quien iba en representación de Ebrard, salió furiosa de la sala ante este desequilibrio corcholatesco? Al menos eso dicen las malas lenguas. Y otras malas lenguas deslizan que aquello no fue error sino un empujoncito de apoyo de Frausto a su corcholata favorita, aunque le salió mal la jugada. Para variar. Al final del Mondiacult, Marcelo Ebrard llegó barriéndose a la clausura y, mostrando unas tablas muy bien pulidas y barnizadas, despidió el evento internacional con soltura. Hasta dicen que por ahí entre la burocracia bilingüe de la Secretaría de Cultura que fue obligada a asistir al Mondiacult en calidad de edecanes, no faltó quien por lo bajito comenzó a corear: “¡pre-si-den-te, pre-si-den-te…!”

La superfifí cena del Mondiacult