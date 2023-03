La SEP no sabe dónde quedó el dinero para sus becas

Le informamos que las becas Elisa Acuña, programa de apoyos económicos de todas las universidades públicas del país, se quedó sin recursos desde 2022. Tal programa cubría las becas de manutención, servicio social, titulación, entre otras modalidades de instituciones de educación superior como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma Metropolitana, el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, entre otras muchas.

Cabe señalar que en 2022 se asignaron los recursos, pero, oh sorpresa, estos fueron reducidos a su totalidad, dejando al programa con cero pesos para ejercer. Y ni se diga de 2023, donde ya no asignaron ni un centavo. Por tanto, la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez se deslindó del programa, ya que no puede ejercerlo porque no hay dinero.

Lee también: En ceros dejan al programa de apoyos y becas Elisa Acuña

Toda esta información salió a la luz vía solicitud de transparencia, que comprobó lo antes dicho. Sin embargo, y con afán de saber más, también se le consultó a la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública (SEP) sobre las razones por las que no hubo convocatoria en 2022 para el programa Elisa Acuña, así como el desglose de los montos ejercidos del 2020 a la fecha, y las razones por las que la Coordinación Nacional de Becas ya no será la instancia ejecutora del programa. Pero, de forma sorpresiva, contestaron casi de inmediato, que “no cuenta con las facultades para conocer la información solicitada, por lo que se orienta al solicitante a que presente su Solicitud de Acceso a la Información ante la Autoridad competente”. Si la propia SEP no sabe dónde están los recursos económicos para sus becas, ¿quién lo irá a saber? Al parecer, solamente la Secretaría de Hacienda.