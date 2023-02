La semana del arte: una guía de los eventos imperdibles

Exposiciones y ferias

Aescena: Zona maco, acme, material

Pese a ser un encuentro de arte contemporáneo, este año en Zona Maco (Centro CitiBanamex) —que del 8 al 12 de febrero albergará a 210 expositores de 29 países— destaca la selección de galerías de arte moderno, según su fundadora, Zélika García, quien dijo a EL UNIVERSAL que “en pocas ocasiones hemos tenido Picassos y Mirós y es la primera vez que tenemos de ellos obras importantes”. La entrada general por día cuesta 450 pesos.Salón ACME celebra su décimo aniversario. En entrevista, la curadora Ana Castella señala que en esta edición está la tendencia de “reimaginar el arte” a través de instalaciones “inusuales” y con experimentación de materiales, como textiles. La feria será del 9 al 12 de febrero en General Prim No. 30, Col. Juárez. El costo del boleto general es de 350 pesos y en fin de semana será de 550 pesos. En Feria Material habrá NFT’s, con el proyecto Arkive, un museo del criptoarte. Los boletos para visitar Feria Material cuestan 250 pesos y será del 10 al 12 de febrero. Todas las ferias cuentan con descuentos para estudiantes. Además, del 9 al 12 de febrero también estarán QiPo (Edificio Dondé, Bucareli 68, Col. Centro), feria de entrada libre que no se enfoca tanto en lo comercial sino en dar a conocer la obra de los artistas; BADA, donde la venta de arte es directo con el artista (Campo Marte; 300 pesos la entrada general y menores de 12 años entran gratis). Art Week Laguna (Doctor Erazo 172, Col. Doctores) y Taller Nacional (Lucerna 27, Col. Juárez) son encuentros especializados en diseño con entrada libre. También hay inauguraciones en galerías: el 6 de febrero abre Desert Flood, con obras de Gabriel Rico, Claudia Comte y Superflex, en Lago Algo (Bosque de Chapultepec) y el martes 7 abre Silent Matter, de la artista Alicja Kwade, en la galería OMR. El 8 de febrero inaugura la sede mexicana de la galería Mariane Ibrahim (Río Panuco 36, Col. Renacimiento) con una muestra del artista Clotilde Jiménez.

De exhibiciones inmersivas a la tamaliza en Los Pinos

No todo inicia con la semana del arte. En este fin de semana largo hay una amplia oferta de actividades culturales.

El sábado y domingo, la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, con la dirección de Laura Reyes, interpretará la música de las películas de Hayao Miyazaki en el Teatro Ángela Peralta.

El sábado a las 12 horas hay una visita guiada por la arquitectura del Museo Tamayo.

En el Frontón México está Metamorfosis, la exposición inmersiva del artista Okuda San Miguel. El costo del boleto es de 250 pesos, pero también se puede admirar gratis la intervención que hizo el español en los muros de este edificio. Siguiendo la línea de lo inmersivo, Huésped es una muestra con ocho instalaciones de obras con luz. La experiencia se encuentra en Plaza Río de Janeiro 56, Roma Norte, y tiene un costo de 360 pesos.

Mientras que en la Plaza Cencalli (Los Pinos), hasta este domingo se lleva a cabo la Feria del Tamal, donde hay gran variedad de tamales, como de higo con pera, de setas, maíz morado, zacahuil (lechón entero), chanchamitos (tamales condimentados con achiote), entre otros. También hay bebidas como atole de varios sabores, champurrado y café. La entrada es libre.



Foto: Secretaría de Cultura



Intervención del artista Okuda San Miguel en el Frontón México. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Museos en páginas

Para los coleccionistas de libros, Zona Maco tendrá un espacio dedicado a la venta de libros de arte, en el que participarán editoriales como Trilce, Blanco Pop, La Joplin, Libros Libros Libros, JMA Libros, HYDRA - INFRAMUNDO, entre otros. Dentro de Feria Material se llevará a cabo la feria del libro Todo—Mundo, organizada por Temblores Publicaciones, con más de 54 expositores.





Creaciones comestibles

Este año, la oferta gastronómica es amplia en la Semana del Arte. En Lago Algo, del 10 al 26 de febrero podrás degustar platillos de Omega 3, un restaurante de Grecia que participa como la primera residencia gastronómica de este centro cultural. Las comidas son de miércoles a domingo de 13 a 18 horas, y las cenas son los viernes y sábados, de 19 a 21 horas.

En la feria QiPo habrá mucho arte comestible, como las paletas de hielo-esculturas del artista Gabriel Lengeling que ofertará la Galería Unión. A su vez, Sala de Espera, colectivo de Tijuana, realizará un happening culinario: Oyster veneno (asado de ostiones), el jueves 9 y el sábado 11 de febrero. Laura Reséndiz, productora de la feria, confirmó que los alimentos podrán ser consumidos por el público.



Foto: Galería Unión

Cine, video, Performance y Música

Los seguidores del séptimo arte encontrarán al Cine Tonalá (Tonalá 261, Roma Sur) como sede del nuevo proyecto Zona Maco Video Series. Aquí se presentarán videos de arte y películas, curados por el colectivo Tono. Este evento será el 8 de febrero. Mientras que la feria QiPo realizará videoproyecciones todos los días, a partir de las 20 horas. El artista canadiense Carlito Dalceggio presentará su obra We must find a name before They are forgotten, que incluye una carpa inflable y una proyección de video mapping con la que busca cuestionar la marginación de los pueblos originarios. Este evento será gratuito el 9 de febrero, de 13 a 22 horas en Bucareli 118. Dentro de la Feria Material se realizará el programa de performance IMMATERIAL, con obras de SERAFINE1369, Autumn Knight y Dora García. La galería Labor (Francisco Ramírez #5, Col. Daniel Garza) presentará el performance Delirio, del mexicano Héctor Zamora, el 7 y 9 de febrero a las 12 horas. En cuanto a música, se realizará Artsy Nights, festival de música con Polo & Pan y Bob Moses, en Zona Maco el 10 de febrero a las 19 horas en el Centro CitiBanamex.



Foto: Feria Material