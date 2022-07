La Sala de Arte Público Siqueiros, reabierta a medio terminar como Dos Bocas

A inicios de mes se anunció la reapertura de la Sala de Arte Público Siqueiros después de una renovación enfocada en las áreas de conservación patrimonial, es decir, la bóveda climatizada para el acervo documental, la renovación del mobiliario de conservación e instalaciones de control de temperatura y humedad para los acervos plástico y documental. Con la ilusión de ver la renovación de este importante espacio cultural, esta columna se dio su vueltecita por Polanco, pero lo que nos encontramos no nos dejó nada satisfechos. No hay exposiciones, sólo los murales, pero las luces en el suelo que iluminan las obras en lo que fue la sala-comedor de la residencia de David Alfaro Siqueiros, en cuyos muros plasmó Trazos de composición espacial, no funcionan bien; a medio recorrido se apagaron la mitad de los focos. ¿Qué pasó? Al preguntarle a un guardia de seguridad si habían apagado la luz, respondió: “Es que esos aún no los arreglan”. Además, en el museo aún se hacen trabajos de almacenaje de obra, así que el lugar está lleno de cajas de madera como si fuera bodega. Al final, lo único que pueden observar los asistentes, a un costo de 40 pesos, son los murales y el Retrato de Angélica, cuadro que Siqueiros obsequió a su esposa en su cumpleaños 38. Pues serán muy obras de Siqueiros, pero 40 pesos sólo por ver un cuadro y los murales a media luz... Casi casi dan ganas de hablarle a la Profeco para quejarse de este pequeño fraude para el consumidor. Y eso que no nos tocaron los baños sin funcionar, como nos dijeron visitantes que también se llevaron el chasco en una visita poco placentera unos días después de que la directora de Bellas Artes feinauguró el recinto como si ya estuviera todo listo e impecable. Nos cuentan que será hasta agosto cuando el lugar albergue exposiciones. Como la refinería de Dos Bocas, a la Sala de Arte Público Siqueiros aún le faltan “detallitos” para estar funcionando al 100%. La marca de la casa... (Escríbanos a [email protected])

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, planes para el fin de semana, Qatar 2022 y muchas opciones más.