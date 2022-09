La ropa sucia del INAH se lava en el Mondiacult

En el marco de Mondiacult y bajo el ambiente de comunión internacional por hacer de la cultura un bien público, se llevó a cabo el 10° Encuentro Iberoamericano de Museos, donde se abrió una ventana de oportunidad para reflexionar sobre la gestión de los museos en México y sus carencias. En el panel “Museos y comunidad, el rol social y educativo”, una empleada del departamento educativo del Museo Nacional de Antropología (el más importante del país) aprovechó la ocasión para denunciar que sólo hay ocho personas en el área y que, antes de la pandemia, les ha tocado trabajar hasta con mil niños en fin de semana. El comentario reveló la falta de personal y recursos en los recintos para funcionar de manera óptima. Y eso sólo en esa área... Pues al final el encuentro cumplió su objetivo de poner sobre la mesa los problemas y proponer cómo mejorarlos. Esperemos que el INAH, uno de los organizadores del evento, haya escuchado a sus colaboradores y empleados para tomar cartas en el asunto. Aunque es una realidad que el Instituto vive su mayor recorte presupuestario y... ¿con qué ojos divina garza?

Memorable, el desorden de prensa en Mondiacult

Y seguimos con el Mondiacult, afectado por la mala organización de la Secretaría de Cultura federal. Sorprende que, incluso en el segundo día de las mesas de debate, no se tuviera la información de los ministros participantes, de los que cancelaron o de quienes simplemente no pudieron llegar. La falta de organización fue más evidente en el área de Comunicación de la dependencia, que cedió parte de la información requerida por las insistentes peticiones de los reporteros que, desconcertados, no tuvieron desde el inicio un itinerario completo; ni siquiera se conocían los nombres de los ponentes en las diferentes mesas de debate. Por otro lado, en el Complejo Cultural Los Pinos, el área de prensa no estaba indicada en los mapas. Los reporteros de los diferentes medios, nacionales e internacionales, hicieron una cobertura adivinando ubicaciones, nombres, probando audios sin funcionar, incluso por momentos sin traducciones. Al respecto, Manuel Zepeda, vocero de la secretaria de Cultura, afirmó que todos los datos faltantes serían dados a conocer al finalizar el evento. Muy oportunos...