La pianista mexicana, María Hanneman, participará el 12 de julio en el ciclo “Jóvenes en la Música”, de la Coordinación Nacional de Música y Ópera, con un repertorio que incluye obras de Bach, Brahms, Haydn, Chopin, Rajmáninov y Ponce.

"Estoy muy contenta de volver a tocar en la Sala Manuel M. Ponce en el Palacio de Bellas Artes", dice; además de confesar que no ha dejado de estudiar y repasar las melodías.

De los días 13 al 26 de este mes, estará en la Escuela de Música Mannes en Nueva York, para participar en campamento donde compartirá con otros músicos de todo el mundo: "Iré a un campamento, estoy muy contenta. Voy a tomar clases con diferentes maestros. Es un festival divertido. Te quedas en el campus de la Universidad y eso me ayuda a compartir con otras personas lo que hago".

Para el 27, se presentará en el Teatro del Estado General Ignacio De la Llave, en Veracruz, donde interpretará el mismo repertorio que en Bellas Artes.

En agosto formará parte del ciclo "Ponce 243", con cuatro fechas. Proyecto que la tiene muy emocionada y ansiosa, ya que pisará el escenario junto a otros músicos que admira:

"Yo voy a estar en varios estrenos. Estoy contenta de que me hayan tomado en cuenta; Ponce es uno de mis compositores favoritos y compartiré escenario con pianistas que admiro o con amigos míos, como Bárbara Prado. Todavía no me la puedo creer", continúa.

En el ciclo Ponce 243 participan 20 pianistas, divididos en 12 recitales. Hanneman estará los días: 21, en el auditorio de la Biblioteca Vasconcelos; 24, en el MUNAL y más tarde en el Auditorio Simón Bolívar; y 25 en la Sala Manuel M. Ponce de Bellas Artes.



La fuerte presencia de la música de Ponce en la agenda de la segunda mitad del año es significativa para la joven pianista, quien revela que la "Gavota" (compuesta por Ponce) marcó su debut en Bellas Artes: "Ese día fue un sueño, además de que era la gira de Javier Camarena. La música de Ponce significa mucho para mí. Creo que la 'Gavota' me pega emocionalmente".

Estas presentaciones se dan después de que Hanneman estuviera en el ciclo “Sinfónicos en Miniatura” en las Islas Canarias, donde interpretó la "Rapsodia en Azul", de George Gershwin: "Fue mi primera vez tocando con una orquesta profesional en Europa. Fue un concierto increíble, algo diferente a lo que hago, en el que aprendí mucho".

Pero el éxito que ha conseguido a lo largo de su carrera, no solo lo debe a su talento o la música maravillosa que ha podido interpretar; es compartido y dedicado a sus padres, quienes la han apoyado y seguido a cualquier parte del mundo, con el único objetivo de que pueda alcanzar sus sueños.

"Se mudaron a España conmigo para que pudiera estudiar y enfocarme en mi carrera. Estoy aprendiendo mucho, he avanzado y estoy contenta. He evolucionado en la técnica y en la parte emocional. Antes me costaba sacar todos mis sentimientos, pero he aprendido a soltarme y expresarme mediante todas las obras que estés tocando".

